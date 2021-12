Vianoce sú pre nich časom rodiny: Tůma, Cifrová Ostrihoňová a Marcinková si zaspomínali na svoje najkrajšie darčeky

I keď by sa mohlo zdať, že herec Filip Tůma (43), moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová (32) a herečka Gabika Marcinková (33) nemajú nič spoločné, opak je pravdou.

Počas najkrajších sviatkov v roku musia byť so svojou rodinou. Nielen tou, ktorú si založili so svojimi partnermi. Dôležité je pre nich, aby ich deti trávili Vianoce a Štedrý večer aj s babičkami a dedkami.

Filip Tůma (43), herec

Vždy čítajú z Biblie

Pre Filipa boli vždy Vianoce najkrajším časom v roku. „Chodil Ježiško a asi ako každé malé dieťa som to veľmi vnímal a bol som plný očakávaní. Keď zazvonil zvonček a stal sa vianočný zázrak, bolo to vždy nádherné prekvapenie. Jednoducho čarovný moment,“ spomína na svoje detské Vianoce obľúbený herec. Najviac ho potešilo, keď pod stromčekom našiel vysnívaný bicykel. Písal o ňom totiž Ježiškovi. „Dával som list do okna a vždy ho Ježiško zobral. Bol asi veľmi pozorný a celý rok počúval, čo by som si želal. Takže keď som zbadal krásny azúrový bicykel BMX, bolo to pre mňa veľké prekvapenie, zostal som v úplnom šoku,“ spomína. Čím bol starší, tým menej mu na darčekoch záležalo. „Potom sa to posúvalo do tej roviny, že sa spolu stretneme ako rodina. To je vždy to najdôležitejšie.“ Pri štedrovečernom stole majú klasiku. „Nijako sa nevymykáme oproti ostatným, takže med, oblátka, cesnak, kapustnica, rezeň alebo ryba, podľa toho, čo má kto rád, a tony koláčikov nesmú chýbať,“ smeje sa. Nikdy však nezabudnú čítať z Biblie a pomodliť sa. Herec má dve deti, Hektora (5) a Lianku (3) s kolegyňou Nelou Pociskovou. Je preňho podstatné, aby boli Vianoce pre nich nezabudnuteľné, a aby ich trávili aj so starými rodičmi.

„Starí rodičia sú veľmi dôležití pri výchove vnúčat, takže si myslím, že kým rodičov máme, mali by sme byť s nimi čo najčastejšie. Vianoce sú čas rodiny, takže sme sa s Nelkou dohodli, že jedny Vianoce budeme tráviť u mojich rodičov, ďalšie u Nelkiných. Každá strana ich robí tak, ako to má vo zvyku. Na Prvý sviatok vianočný ideme zas k tým druhým. Takto to striedame a je to super.“ Hektor s Liankou už list Ježiškovi napísali. „Zobral ho, takže to bola veľká radosť. Uvidíme, či si Ježiško všetko prečítal, či poslúchali a podľa toho budú aj odmené.“ Filip darčeky nakúpil už dávnejšie. „Snažím sa to riešiť postupne a vždy, keď som zúfalý, si poviem, že Vianoce nie sú o darčekoch a spolieham sa na Ježiška.“ Myslíte si, že herec pomáha pred štedrou večerou s varením? „Viem urobiť veľmi dobrú kapustnicu, ale nerobievam ju na Štedrý večer. Ak by bolo treba, určite by som to zvládol, aj vypražiť rybu, ale nie som k tomu našťastie nútený. Recept na kapustnicu mám od mojej starkej z Liptovského Mikuláša, je fantastická.“ Vianoce strávi rodina Filipa a Nely v kruhu svojich najbližších, ale určite budú dodržiavať opatrenia. „Sme príčetní, zaočkovaní, my s Nelkou aj každý týždeň asi trikrát testovaní, ale určite sa pred Štedrým dňom znovu otestujeme.“