Cukrárka z ministerstva Katka: Kto ju dokopal, aby sa prihlásila do šou a ako začala s pečením?

Piecť začala len pred pár rokmi, ale jej výtvory momentálne obdivuje celá krajina. Katka Novotová (39) sa do šou RTVS Pečie celé Slovensko dostala aj vďaka svojej vynaliezavosti. Na kastingu sa totiž vyzliekala.

Prezradila nám, koľko kíl počas súťaže pribrala, na čo sa vyhovára jej manžel a o čom ešte mama troch detí sníva. Skúsiť šťastie v televízii sa rozhodla na popud svojich kamarátov. „Bol to dlhý beh, ktorý trval asi pol roka, nahovárali ma známi, aby som to skúsila, keď videli, ako rada pečiem. No a dokopala ma k tomu aj dcéra Ninka,“ hovorí.

Vyzliekala sa

Šikovnej ryšavke sa ozvali z produkcie a prešla trojkolovým kastingom. „Musím prezradiť, že som sa snažila zaujať úplne inak než ostatní. Mala som na sebe asi päť tričiek s vtipnými nápismi. Hneď na začiatku som oznámila, že sa chcem predstaviť netradične. Povedala som, že sa budem vyzliekať, a režisérovi Jeffovi Minaříkovi spadla brada,“ smeje sa. Prvé tričko malo nápis Moderná mater. „Hovorila som o tom, že mám tri deti, a tak som odhalila ďalšie tričko, na ktorom bol nápis Čistá psychiatria. Ďalej som povedala, že chcem zmeniť prácu, a keď sa spýtali prečo, mala som k tomu zase vtipnú odpoveď na tričku. Toto moje predstavovanie očividne zabralo,“ myslí si Katka, ktorá pracuje v kancelárii na ministerstve zdravotníctva.

Keď sa všetci súťažiaci prvýkrát stretli, vraj na seba najskôr len zazerali. „Ten sa mi zdal introvert, tá veľmi hlučná, to sú tie prvé dojmy. Bolo treba zažiť spoločný večer a pripiť si šampanským. Od prvého natáčacieho dňa na pľaci sme už boli jeden tím. Režisér nám hovoril o procese nášho vyberania, ako dlho to trvalo, že mali prizvaných rôznych odborníkov, mali prelúskané naše profily. Všetci boli veľmi starostlivo typovo vybraní, aby to bolo pestré. Nikto z nás nebol konfliktný, sadli sme si ako rodina.“ Ak by išlo v súťaži o finančnú výhru asi by to bolo iné. „Možno by sa ukázali aj nejaké črty rivality. Za seba môžem povedať, že som celú súťaž brala ako splnený sen, so všetkými som doteraz v kontakte. Aj na Vianoce chystáme charitatívnu akciu s koláčikmi.“