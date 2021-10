Seriál Nemocnica sa stal medzi divákmi hitom: Aké je tajomstvo úspechu tohto formátu?

Zase raz sa potvrdilo dlhodobé pravidlo, že seriály z lekárskeho prostredia na diváka stopercentne zaberajú.

Jojka túto sezónu stavila na Nemocnicu a tá doslova valcuje konkurenciu. Čím to je, že herecká partia na čele s Nelou Pociskovou či Františkom

Kovárom tak boduje? Spýtali sme sa českého režiséra Jana Nováka aj kreatívnej producentky, autorky námetu a hlavnej scenáristky Nemocnice Danice Hričovej.

„Samozrejme, že sme v úspech dúfali,“ konštatuje D. Hričová. „V každom prípade sme sa snažili pre ten projekt urobiť maximum a verili sme, že to divák ocení.“ Jan Novák vraj najskôr o úspechu nepremýšľal. „Myslel som na to, čo projekt potrebuje - čo všetko musíme urobiť - a veril som, že ten kus poctivej práce všetkých kolegov bude mať zmysel. A snažil som sa urobiť okrem iného maximum pre to, aby každý z tímu vedel, že jeho práca má rovnakú hodnotu ako práca druhého, tretieho... A aby sa všetci v ateliéri cítili tak, že naša práca, často dvanásťhodinová, je hra. Možno, že i tá hravosť dopomohla k dobrému prijatiu seriálu u divákov.“

Sú príbehy, ktoré vidíte v seriáli reálne? Bola Nela Pocisková pre scenáristov jasnou voľbou od začiatku? Robili kastingy aj s hercami, ktorých už poznajú? Prečo Nemocnica ignoruje covid? Dočítate sa vo víkendovej prílohe Nového Času.