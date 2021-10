Moderátorka Soňa Müllerová priznáva: Ak by som mohla vrátiť čas, kopec vecí by som spravila inak

Moderátorka Soňa Müllerová na 60 rozhodne nevyzerá, napriek tomu vraví, že jej ubudlo trochu energie.

Oslávenkyňa pre Nový Čas víkend exkluzívne nechala nahliadnuť do svojho súkromia a porozprávala o dôležitých chvíľach aj ľuďoch vo svojom živote.

Všetko najlepšie k narodeninám. Cítite sa na 60?

Ďakujem za gratuláciu. Nedávno som povedala svojej mame, že sa mi to nezdá a že sa vôbec necítim na 60 a ona mi povedala, aby som bola pokojná, že ani ona sa necíti na 80. Takže sa z toho teším, že to máme takto pozitívne nastavené.

Postrehli ste na niečom, že tá 60-ka už klope na dvere?

Jednoznačne mi pribudli zdravotné problémy a ubudlo trochu energie. To, čo som niekedy robila tri hodiny, mi teraz trvá niekedy aj tri dni. (smiech) Teda, keď nemusím, ale keď musím, tak mám rovnakú rýchlosť ako zamlada. Len potrebujem oveľa dlhší čas na regeneráciu.

Ak by ste mohli niečo z minulosti zmeniť, urobili by ste to?

Ak by som mohla vrátiť čas, kopec vecí by som spravila inak. V prvom rade by som menej pracovala a viacej by som bola s deťmi. Veď ja som dlhé roky nevedala, čo je to voľný víkend, ako hlásateľka som mávala víkendové služby, ako moderátorka som bola cez týždeň v telke a v sobotu ráno a v nedeľu večer som mala reláciu v rozhlase. Keď som objavila voľné víkendy, tak som sa ich nevedela nabažiť. A ešte by som zmenila svoje nastavenie, asi by bolo pozitívnejšie. Bola som taká zosmutnelá, mala som rada vážne filmy, smutné knihy. Chýbala mi taká ľahkosť, robila som si zo všetkého ťažkú hlavu. Všetko som veľmi prežívala a stále som niečo riešila. Teraz som už niekde inde, len sa pousmejem a snažím sa mať nadhľad. Bolo by dobré, keby som to vedela aj vtedy. Objavujem to až v tomto veku, lepšie sa mi takto žije.

