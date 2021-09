Vera Wisterová o očkovacej lotérii: Nepredstavovala som si, že televízna relácia vyvolá až také zemetrasenie

S moderátorkou Verou Wisterovou (44) v čase únosu jej detí exmanželom Jeremym Hulshom súcitilo celé Slovensko.

Dnes spoznáva odvrátenú tvár tej istej krajiny, keď jej ľudia na sociálnej sieti píšu nepríjemné správy súvisiace s moderovaním očkovacej prémie. Ako s tým bojuje? Chcela program Jednotky opustiť rovnako ako jej kolega Marcel Forgáč?

Byť zdravý je výhra je pomerne špecifická záležitosť, ostro sledovaná, obľúbená i kritizovaná... Tušili ste, že očkovacia lotéria vyvolá také veľké ohlasy?

Nečakala som takéto ohlasy a určite nie som jediná. Som si vedomá toho, že očkovanie proti koronavírusu je citlivá téma v spoločnosti, ale nepredstavovala som si, že televízna relácia vyvolá až také zemetrasenie.

Debatujete o nej aj doma so susedmi, s rodinou? Aké emócie a názory ste si už vypočuli?

Očkovanie samo o sebe je obrovskou témou nielen u nás, ale aj vo svete. Ak spojíme túto tému s možnosťou vyhrať veľké peniaze, efekt vášnivých diskusií sa razom znásobí. Samozrejme, o súťaži sa rozprávam s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, a názory sú rôzne.

Marcel to vraj chcel vzdať. Vám takéto myšlienky nenapadli?

S Marcelom sme kamaráti a aj kolegovia v rádiu dlhé roky, tak by som nerada komentovala niečo, čo sa týka jeho. Po prvej odvysielanej relácii sme mali obaja rôzne emócie, nebola to štandardná situácia pre nikoho z nás.

