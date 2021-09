Toto je naša Miss Nový Čas: Koho zoberie Ráchel Karnižová na dovolenku, ktorú vyhrala?

Nový Čas má svoju miss! Stala sa ňou extravagantná ryšavka Ráchel Karnižová (20), ktorá pochádza z Košíc. Momentálne však táto kráska žije v Bratislave a venuje sa módnemu dizajnu. Koho zoberie na dovolenku, ktorú vyhrala v našej súťaži?

Sexi červenovláska má len 162 centimentov, napriek tomu sa prihlásila do súťaže Miss Universe, v rámci ktorej teraz získala titul Miss Nový Čas.

Chcela sa zviditeľniť

„Už odmalička som túžila byť misskou, ale nikdy som nemala výšku, aby som mohla túto súťaž vyskúšať. Až tento rok prvýkrát v histórii nie sú také striktné podmienky, dokonca neprekážali ani moje dredy,“ konštatuje.

Využila teda príležitosť a účasť vo finálovej dvanástke ju veľmi potešila. „Nechcem vyhrať, len sa zviditeľniť, aby som mala viac followerov na instagrame a mohla si tak logicky pýtať viac peňazí za spolupráce. Veľkým bonusom je titul Miss Nový Čas. Ten som veľmi túžila získať. Tešila som sa, že mi ľudia posielali toľko hlasov, nechcela som ich sklamať a dúfala som, že to vyhrám. No a musím sa priznať, že som snívala aj o dovolenke,“ hovorí. Na Cyprus so sebou zoberie priateľa Nazara.

