Miss Nový Čas Ráchel Karnižová si nechala upraviť jednu časť tela: Plánuje na sebe meniť aj niečo iné?

Nový Čas má svoju miss! Stala sa ňou extravagantná ryšavka Ráchel Karnižová (20), ktorá pochádza z Košíc. Momentálne však táto kráska žije v Bratislave a venuje sa módnemu dizajnu. Koho zoberie na dovolenku, ktorú vyhrala v našej súťaži?

Sexi červenovláska má len 162 centimentov, napriek tomu sa prihlásila do súťaže Miss Universe, v rámci ktorej teraz získala titul Miss Nový Čas.

Chcela sa zviditeľniť

„Už odmalička som túžila byť misskou, ale nikdy som nemala výšku, aby som mohla túto súťaž vyskúšať. Až tento rok prvýkrát v histórii nie sú také striktné podmienky, dokonca neprekážali ani moje dredy,“ konštatuje. Využila teda príležitosť a účasť vo finálovej dvanástke ju veľmi potešila. „Nechcem vyhrať, len sa zviditeľniť, aby som mala viac followerov na instagrame a mohla si tak logicky pýtať viac peňazí za spolupráce. Veľkým bonusom je titul Miss Nový Čas. Ten som veľmi túžila získať. Tešila som sa, že mi ľudia posielali toľko hlasov, nechcela som ich sklamať a dúfala som, že to vyhrám. No a musím sa priznať, že som snívala aj o dovolenke,“ hovorí. Na Cyprus so sebou zoberie priateľa Nazara.

Módna dizajnérka

Ráchel patrí svojím zjavom k extravagantnejším typom dievčat. Dlhé ryšavé vlasy, dredy, výrazné modré oči a dlhé nechty. „Vždy som bola niečím iná. Prekáža mi, keď je niečo rovnaké a obyčajné. Vo všetkom chcem byť extra, proste sa mi páči byť odlišná. Som so sebou spokojná, dala som si urobiť prsia, mala som takú možnosť, ale žiadnu inú úpravu už neplánujem.“ Dredy nosí na hlave už od základnej školy. „Bude to už šesť rokov, keď som si ich dala spraviť. Už sa nerobia tak, že sa do vlasov pľuje a pália sa nad ohňom, takže vlasy mám stále čisté,“ smeje sa. Aj čo sa týka oblečenia, Ráchel rada vyniká. „Vyštudovala som odevný dizajn, takže si viem všetko ušiť. Obliekam sa teda podľa seba, vytvorím si oblečenie, aké sa mi páči, priamo na mieru. Občas si niečo kúpim, väčšinou nosím však svoje veci, aby som prezentovala svoju značku.“ Na instagrame ju sleduje vyše 35-tisíc ľudí a cez sociálnu sieť teda celkom dobre predáva svoje výtvory. „Mala som kedysi aj e-shop, ale rozhodla som sa šiť namieru, takže je lepšie, keď sa so zákazníkom dohodnem priamo,“ vysvetľuje.

Osamostatnila sa

Krásna Košičanka býva už vyše roka v Bratislave so svojím priateľom. „Zoznámili sme sa cez instagram, keď som mala 17 rokov. Dávala som svojim sledovateľom možnosť, aby sa ma pýtali, čo ich zaujíma. On mi však napísal, či spolu nepôjdeme von,“ spomína. „Najskôr som si hovorila, že sa musím sústrediť na školu a nie na chlapcov, keď som však zbadala jeho fotku, na ktorej bol veľmi pekný, odpísala som.“ Zo začiatku bol ich vzťah veľmi náročný. „Žije v Bratislave, vídali sme sa len cez víkendy, buď som za ním cestovala ja, alebo on za mnou. Keď sa začala korona a mala som online školu, presťahovala som sa do hlavného mesta.“ Zaľúbenci teda skúšajú, aké je to žiť v tak mladom veku bok po boku. „Čím skôr sa to naučím a čím to bude ťažšie, tým to bude pre nás lepšie do budúcnosti. Naučím sa starať sama o seba a myslím si, že zatiaľ to celkom zvládam.“ Typickou žienkou domácou, ktorá varí každý deň, však nie je. „Uvarím základné a rýchle jedlá a v podstate jeme stále dokola to isté,“ smeje sa. Na záver by rada niečo odkázala čitateľom Nového Času. „Veľmi im ďakujem za hlasy, len vďaka nim som získala tento krásny titul.“