Misha sa zo sveta šoubiznisu stiahla na 9 rokov: Prezradila, čo po celý ten čas robila, aj aký má teraz plán

Začiatkom milénia bola Michaela Misha Paľová (46) jednou z našich najväčších speváckych hviezd a dievča s typickou šatkou na hlave poznal asi každý.

Keď však porodila dvojičky Miu a Nalu (9), zo sveta šoubiznisu sa úplne stiahla. Po dlhých deviatich rokoch teraz vydáva novú pesničku, ale jejcieľom nie je byť znovu na výslní.

Verejnosť o vás nepočula vyše deväť rokov. Čo ste po celý ten čas robili?

Keď som v roku 2012 zistila, že čakám dvojičky, cielene som sa stiahla zo šoubiznisu. Už dlhšie som bola nastavená na rodinu, ale nebolo mi to dopriate. Keď sa to podarilo, mala som 36 rokov a chcela som svojim deťom venovať všetok čas. Byť naplno mamou a nebyť vnímaná ako speváčka, čo má dvojičky. Povedala som si, že kariéru môžem načas zastaviť. Najväčšou misiou je pre mňa byť mamou, veľmi som sa v tom našla. Vychovať z dvoch malých bytostí kvalitných ľudí je parádna úloha a neskutočne ma to baví. Do dnešných dní si materstvo veľmi užívam. Teraz sa vraciam na scénu s novou pesničkou, ale nie s cieľom byť úplne na výslní. Deti si stále zaslúžia moju pozornosť, sú pre mňa priorita, budem robiť spontánne to, čo cítim, a čo si vyžaduje situácia. Už za mnou nie je vydavateľstvo ani kolos ďalších ľudí, ktorých živobytie závisí od mojich činov, a preto sa už môžem slobodne rozhodovať po svojom. Nehovorím to v žiadnom negatívnom zmysle. Vtedy to bolo v poriadku. Nemala som rodinu a nebola som za nikoho zodpovedná. Teraz som o dvadsať rokov staršia, vyzretejšia, inak sa na veci dívam, mám už len zo dve dekády toho aktívneho života a potom už budem chcieť mať asi od všetkých pokoj a len tak si sedieť vo svojej chalúpke. (smiech) Prežila som 25 rokov v meste, konkrétne v Bratislave, a doslova som sa nezastavila, bola to jedna mela. Dostala som z mesta únavu, z toho podvedomého stresu, keď človek trávi čas v zápche.

