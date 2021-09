Misha vymenila šoubiznis za materstvo: Vedia vôbec jej dcérky, že bola slávna speváčka? Prekvapivá odpoveď

Začiatkom milénia bola Michaela Misha Paľová (46) jednou z našich najväčších speváckych hviezd a dievča s typickou šatkou na hlave poznal asi každý.

Keď však porodila dvojičky Miu a Nalu (9), zo sveta šoubiznisu sa úplne stiahla. Po dlhých deviatich rokoch teraz vydáva novú pesničku, ale jej

cieľom nie je byť znovu na výslní.

Verejnosť o vás nepočula vyše deväť rokov. Čo ste po celý ten čas robili?

Keď som v roku 2012 zistila, že čakám dvojičky, cielene som sa stiahla zo šoubiznisu. Už dlhšie som bola nastavená na rodinu, ale nebolo mi to dopriate. Keď sa to podarilo, mala som 36 rokov a chcela som svojim deťom venovať všetok čas. Byť naplno mamou a nebyť vnímaná ako speváčka, čo má dvojičky. Povedala som si, že kariéru môžem načas zastaviť. Najväčšou misiou je pre mňa byť mamou, veľmi som sa v tom našla. Vychovať z dvoch malých bytostí kvalitných ľudí je parádna úloha a neskutočne ma to baví. Do dnešných dní si materstvo veľmi užívam. Teraz sa vraciam na scénu s novou pesničkou, ale nie s cieľom byť úplne na výslní. Deti si stále zaslúžia moju pozornosť, sú pre mňa priorita, budem robiť spontánne to, čo cítim, a čo si vyžaduje situácia. Už za mnou nie je vydavateľstvo ani kolos ďalších ľudí, ktorých živobytie závisí od mojich činov, a preto sa už môžem slobodne rozhodovať po svojom. Nehovorím to v žiadnom negatívnom zmysle. Vtedy to bolo v poriadku. Nemala som rodinu a nebola som za nikoho zodpovedná. Teraz som o dvadsať rokov staršia, vyzretejšia, inak sa na veci dívam, mám už len zo dve dekády toho aktívneho života a potom už budem chcieť mať asi od všetkých pokoj a len tak si sedieť vo svojej chalúpke. (smiech) Prežila som 25 rokov v meste, konkrétne v Bratislave, a doslova som sa nezastavila, bola to jedna mela. Dostala som z mesta únavu, z toho podvedomého stresu, keď človek trávi čas v zápche.

Prejavuje sa u dievčat už hudobný talent? Vedia vôbec, že ich mama bola slávna speváčka?

To sa dozvedeli až doslova v poslednej dobe. Niektoré pesničky som im pustila prvýkrát až minulý týždeň. Opýtali sa ma samy, lebo som točila videoklip k novej skladbe a musela som im vysvetliť, prečo musím ísť preč na celý deň aj noc. Hudobne sa inak správajú veľmi aktívne. Vedia naspamäť mnohé pesničky z rozprávok aj v angličtine. Spievajú celkom pekne, ale zatiaľ neviem povedať, či majú nejaký výnimočný hudobný sluch. Nesústredila som sa na to. Nie je totiž mojou prioritou dostať ich do šoubiznisu. Chcem im predostrieť všetko možné, čo ich zláka ako činnosť. Chcem len, aby boli šťastné. Budem rada, ak sa samy rozhodnú, čo chcú študovať. A ak si zvolia nejakú bežnú prácu, ktorá ich bude napĺňať a uživí ich, nebudem im brániť.

Sú na seba naviazané, ako to u dvojičiek vo väčšine prípadov býva?

Sú na seba extrémne naviazané, ak by sa niečo jednej stalo, druhú by to asi dosť vzalo. Verím, že sa nič také nestane. Sú ako jedno telo a veľmi rady sa objímajú a často ich nachytám sedieť v jednom kresle, kde čítajú alebo sa na niečom smejú.