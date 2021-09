Richard Müller oslavuje jubileum: Vrúcny odkaz od Adely Vinczeovej!

Richard Müller, najvyšší umelec slovenského šoubiznisu, sa vryl do sŕdc ľudí hitmi ako sú Po schodoch, Tlaková níž, Nočná optika...

V pondelok oslávil 60. narodeniny, preto sme oslovili jeho kolegov a blízkych, aby si zaspomínali na spoločné nezabudnuteľné chvíle a zablahoželali mu k životnému jubileu.

Adela Vinczeová (40), moderátorka

Pohladil moje ego

O Adele sa Richard Müller vždy vyjadroval len v superlatívoch a ona mu krásne slová opätuje. „Richard je pre mňa naozaj výnimočný človek a interpret, pretože si myslím, že jeho pesničky majú veľmi silnú atmosféru a také až šansónové mystično. Je to pre mňa jedna z najväčších ikon československej hudobnej scény.“ Spevákovi moderovala aj koncertné turné Ona a on. „Keď som dostala ponuku ísť s ním na turné, mala som veľký rešpekt z toho, že by sme mali pred ľuďmi hrať nejaké divadielko o nacvičenom rozhovore. Dohodli sme sa, že v každom meste budeme riešiť iné témy, tak sme sa vlastne obaja potešili a bol to jeden z mojich najkrajších profesných zážitkov. Zažiť turné sa totiž len tak moderátorovi nepodarí, ešte k tomu s takýmito hudobníkmi a s Richardom. Bolo to krásne, pretože je veľmi vtipný, nadhľadový človek, s ktorým môžem rozoberať naozaj všelijaké absurdity, takže som si to veľmi užila, a to mi v pamäti asi tak najviac rezonuje.“ Richard Adele dokonca venoval pesničku, pretože podľa jeho slov je jeho múzou. „To, že pre mňa naspieval pesničku Adieu Adele, hladí moje ego najviac zo všetkých hladkačov eg, aké som kedy v živote zažila. Richard je pre mňa v kategórii viac než obľúbený a želám mu, aby tie svoje sily, ktoré má, odkladal ešte pre nás - jeho fanúšikov. Ešte by som si s ním jedno turné pokojne struhla, ale on už asi nie. Vezmem ho teda ja na moje,“ dodala so smiechom.

