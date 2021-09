Jasmina Alagič je jednou z hlavných hviezd šou Česko Slovensko má talent: Zvyknutá na kritiku

Je jednou z hlavných hviezd šou Česko Slovensko má talent, navrhla vlastnú kolekciu oblečenia, svojpomocne stavia chatu a okrem toho je mamou syna Sanela (2), ktorého má s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (44).

Reč je o moderátorke Jasmine Alagič (27), ktorá napriek svojej temperamentnej povahe vie byť občas aj ticho.

Do povedomia širokej verejnosti vás vystrelila spevácka šou SuperStar, ktorú ste moderovali, a neskôr aj vzťah s Rytmusom. Teraz ste dostali príležitosť moderovať Česko Slovensko má talent. Oslovil vás niekto priamo, alebo ste museli absolvovať kasting?

Ponuku moderovať túto šou som dostala cez Gabi Drobovú, ktorá sa o moju kariéru stará, odkedy si ma vybrala ako moderátorku FashionTV v roku 2015 a je mojou manažérkou. Volal jej priamo režisér Jeffo Minařík, s ktorým sme počas prvej vlny pandémie robili live streamy na internete, takže vedel, aké sú moje moderátorské možnosti.



Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že majú o vás záujem?

Samozrejme som sa veľmi tešila, pretože práca s ľuďmi ma baví. Sú tam talenty, ktoré si idú plniť sny a ja môžem byť toho súčasťou, tak aj pre mňa to je vlastne splnený sen. Jediné, čo som zvažovala, je, ako veľmi náročné bude celé nakrúcanie v rámci času. Mám malého syna, beriem v prvom rade ohľad na neho, to je alfou omegou každého rozhodovania. Teraz už je väčší, je zvyknutý byť aj s babičkami a nie je to až tak časovo náročný projekt, tak som mohla šťastne a spokojne túto skvelú ponuku prijať.



Ste pripravená aj na kritiku? Ako ju zvládate?

Zvládam ju rovnako ako zvláštne napísané nadpisy bulvárnych článkov, ktoré majú v podstate v ľuďoch vyvolať všelijaké emócie. Nie som tu však na to, aby som to súdila. Inak diskusiu pod článkami si už dávno nečítam, väčšinou sa tam nič konštruktívne nenájde a sú to len urážky. Kto by sa chcel nechať dobrovoľne urážať? Keď sa niečo také objaví na instagrame, tak si dám otázku, či si z toho môžem niečo vziať, že by som bola napríklad lepšou verziou seba. Ak si odpoviem áno, tak to prijmem. Ak je to zase iba nejaká primitívnosť - blokujem. Aj to, že som ženou, dovolím si tvrdiť, najúspešnejšieho česko-slovenského rapera, je mnohým tŕňom v oku. Často sa s kritikou stretávame obaja. Dá sa na to zvyknúť, pretože to vieme vo svojej hlave eliminovať. Stačí si iba povedať, či sa sústredíme na to, čo nás bude niekam posúvať, alebo sa sústredíme na to, čo nás ako človeka dehonestuje pred sebou samým. V živote sa chcem zamerať len na veci, ktoré ma ženú vpred a robia ma lepšou. Takže sa s tým dá v pohode žiť.

