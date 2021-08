Herečku Zuzanu Kanócz okrem práce zamestnávajú aj tri malé deti: Musela odložiť svoje hobby

Tri malé deti, nedostatok voľného času, náročná rodinná logistika, nevyhovujúci byt, nová pracovná výzva.

Približne takto by sa v skratke dal opísať život herečky Zuzany Kanócz (41), ktorá si kvôli nakrúcaniu jojkárskeho seriálu Nemocnica všetko poriadne skomplikovala.

„Ja mám chvíľočku voľna? Kedy?“ zareagovala ironicky na otázku, ako zvykne relaxovať, keď má chvíľku čas len pre seba. „Počas dňa málokedy. Svoj voľný čas si musím naozaj dopredu naplánovať, nie je to tak, že si niečo zmyslím z minúty na minútu. Zahŕňa to veľa aspektov – aby v tom čase mal Juraj alebo starí rodičia voľno a mohli sa venovať deťom. Musím teda dlho dopredu myslieť na to, že potrebujem aj voľný čas,“ zamyslela sa Zuzana, ktorú naplno vyťažujú jej tri deti – osemročný Lucas, päťročná Izabella a čoskoro trojročná Leyla.

Na istý čas preto odložila aj svoje hobby – kreslenie mandál. Teoreticky by to mohla robiť po večeroch, ale... „Večerné voľno, to je také, že už len vypnúť. Teraz bývam večer už príliš unavená a na to fakt treba, aby bol človek aspoň trochu pri zmysloch, lebo tam sa dá veľmi rýchlo pomýliť a potom je celá mandala zničená. Nasilu to teda robiť nechcem, lebo mandala musí vznikať s dobrou energiou a nie premáhaním sa. Viem, že tie mandaly kresliť budem. Už sa teším na september, keď aj najmladšia nastupuje do škôlky, super!“ zasmiala sa, i keď jej pribudne ďalší „klient“ na zložitý rozvoz po Bratislave. „Lucasa vozím do školy vo Vrakuni, potom späť Izabellu do Ružinova do škôlky a najmenšiu k babke-dedkovi a až potom môžem ísť nakrúcať. Okrem toho sú tu krúžky, každý deň niečo, basketbal, balet... Musím si aj toto strážiť, aby som po ne stihla ísť a odviezť ich, kam treba,“ zamyslela sa.

