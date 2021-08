Moderátorka Didiana mala svojmu priateľovi povedať áno: Zrušená svadba!

Moderátorku Dagmar Dianovú (44) poznajú ľudia najmä pod prezývkou Didiana.

Jemná blondínka, ktorej hlavným zdrojom príjmov je práca vo Fun rádiu, sa pred časom stala novou posilou jojkárskej relácie Inkognito. V súkromí je šťastne zadaná, no napriek tomu zrušila svadbu. Prečo?

Všetci máme za sebou zložité obdobie. Ako ste ho prežívali?

Som veľmi rada, že som ho prežila, aj keď podľa mňa stále trvá, takže stále sa snažím správať zodpovedne. Téma korony sa celkom udomácnila v našich mysliach a životoch, a rozdelila spoločnosť na dva tábory. Inak mi toto obdobie dalo program Bez servítky, teda veľmi fajn prácu, a naučila som sa chodiť dvakrát týždenne do sauny s Juniorom. Tam máme totiž štúdio, kde nahrávame komentáre k spomínanej relácii o varení. Vďaka tomu sa mi podarilo prežiť túto čudnú dobu v dobrej nálade, keďže som stretla partiu veľmi príjemných ľudí. Dosť sa spolu nasmejeme a to je naozaj dobré korenie života. Až mi je niekedy ľúto, keď sa končí týždeň. Táto relácia je štúdium psychológie pre každého jedinca... Čo sa tam človek všetko dozvie! Inak covid sa mi našťastie, vďakabohu, vyhol.

Podlomili sa mi kolená a musela som si ísť hneď šupnúť jednu kávu, aby som sa prebrala, či je to vôbec pravda. (smiech) Inkognito, to je láska. Sadnem si tam a zabudnem všetko, čo som chcela povedať, lebo hádači sú takí silní, že až. Je to proste vysnívaná partia ľudí. Pozerávala som Inkognito často doma a teraz som nadšená, keď sa vidím v tom štúdiu. A potykala som si so Zdenou, to je pre mňa veľká pocta. Teda, ona prišla za mnou, či si nechcem potykať, to je super, že? Veľmi sa z toho teším. Pred všetkými mám však stále veľký rešpekt. Pri prvom vysielaní som bola ticho, lebo neviem stále rozprávať vtipy ako napríklad Mišo Hudák. Nemôžem sa však dočkať, keď konečne uhádnem nejakého hosťa, lebo dobre sa pýtať nie je vôbec sranda. Zdena je v tom absolútna umelkyňa. Ľudsky ide z Inkognita veľmi dobrá energia. Tomáš Eibner ho už roky veľmi dobre režíruje a má nos na ľudí, preto ma tam vybral. (smiech)

