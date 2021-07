Rozcítený herec Braňo Deák: Týmto ma vie dcérka zakaždým dojať

Už sú to dva roky, čo sa herec Braňo Deák (38) stal prvýkrát otcom. Dcérka Matilda v tom najlepšom slova zmysle obrátila jeho život hore nohami a on práve vďaka nej prežíval koronakrízu s úsmevom na perách.

Aj keď jej občas nerozumie a inokedy ho zase potrápi pri odchodoch z domu.

Rodičovstvo mu zobralo kus slobody a prinieslo pocit väčšej zodpovednosti. „Zároveň mi otvorilo dvere do takých zákutí vlastnej duše, o akých som predtým ani netušil,“ priznáva herec a pokračuje. „Asi každý muž po narodení dieťaťa znežnie a objaví v sebe úplne nové svety. Život je zrazu tak inak krásny.“ Vždy vraj chcel mať dcéru, takže si chvíle s ňou naozaj užíva. „Čoraz viac ľudí mi hovorí, že je to ,celý tato‘, pokiaľ ide o výzor. Aká bude povaha, to sa ukáže asi trošku neskôr. Zatiaľ je to veselé a veľmi vnímavé dievčatko a už teraz viem povedať, že má dobré srdiečko, pretože nemá problém sa so všetkými podeliť a najmä veľmi súcití s každou spozorovanou krivdou či boliestkou. Tým ma vie zakaždým dojať.“ Hviezda Oteckov priznáva aj to, že občas so svojím malým pokladom nedokáže nájsť spoločnú reč. „Niekedy si pri jej zatiaľ nie úplne vycibrenom slovníku neporozumieme a následkom je plač dieťaťa a frustrácia rodiča, ale to je v tomto veku úplne normálne. Je to malý výmyselník a šípim, že s ňou bude ešte veľa zábavy,“ skonštatuje so smiechom.

