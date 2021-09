Herec Braňo Deák odhalil súkromie: Tieto slová by od manžela chcela počuť úplne každá žena

Už sú to dva roky, čo sa herec Braňo Deák (38) stal prvýkrát otcom. Dcérka Matilda v tom najlepšom slova zmysle obrátila jeho život hore nohami a on práve vďaka nej prežíval koronakrízu s úsmevom na perách.

Aj keď jej občas nerozumie a inokedy ho zase potrápi pri odchodoch z domu. Rodičovstvo mu zobralo kus slobody a prinieslo pocit väčšej zodpovednosti. „Zároveň mi otvorilo dvere do takých zákutí vlastnej duše, o akých som predtým ani netušil,“ priznáva herec a pokračuje. „Asi každý muž po narodení dieťaťa znežnie a objaví v sebe úplne nové svety. Život je zrazu tak inak krásny.“ Vždy vraj chcel mať dcéru, takže si chvíle s ňou naozaj užíva.

„Čoraz viac ľudí mi hovorí, že je to ,celý tato‘, pokiaľ ide o výzor. Aká bude povaha, to sa ukáže asi trošku neskôr. Zatiaľ je to veselé a veľmi vnímavé dievčatko a už teraz viem povedať, že má dobré srdiečko, pretože nemá problém sa so všetkými podeliť a najmä veľmi súcití s každou spozorovanou krivdou či boliestkou. Tým ma vie zakaždým dojať.“

Hviezda Oteckov priznáva aj to, že občas so svojím malým pokladom nedokáže nájsť spoločnú reč. „Niekedy si pri jej zatiaľ nie úplne vycibrenom slovníku neporozumieme a následkom je plač dieťaťa a frustrácia rodiča, ale to je v tomto veku úplne normálne. Je to malý výmyselník a šípim, že s ňou bude ešte veľa zábavy,“ skonštatuje so smiechom.

Najradšej ju kúpe

Pokiaľ ide o starostlivosť o Matildu, Braňo s ničím nemá problém. „Myslím, že veľmi nepreháňam, ak poviem, že zvládam všetko okrem dojčenia. Od začiatku sa nevyhýbam kŕmeniu, prebaľovaniu či kúpaniu – najmä to kúpanie je moja výsostná doména. Keď som doma, vykonávam všetky tieto činnosti viac-menej automaticky, aj keď teraz je to troška ťažšie, keďže u nás pretrváva ,mama obdobie‘.“

Najradšej bráva dcérku na dlhé prechádzky vo dvojici, s ktorými sú však spojené aj menšie problémy. „Potrápiť ma vie napríklad odmietanie či zdržiavanie odchodu z domu, na čo je v poslednej dobe moja dcéra expert,“ dodáva. V každom prípade, práve vďaka dcére dokáže nájsť viacero pozitív aj na pandémii koronavírusu.

„Pandémia ma zasiahla v čase, keď som si užíval novú rolu otca, takže som to, chvalabohu, celé vnímal tak trochu cez ružové okuliare... Samozrejme, boli chvíle, keď som sa ozaj bál, aby sa nič nestalo blízkym a tiež, ako to bude ďalej s prácou. No musím sa zároveň priznať, že mi pauza v natáčaní a hraní v divadle vôbec nepadla zle. Jednak som toľko voľného času už roky nemal, jednak som si mohol naplno užiť krásne obdobie v živote svojej dcéry, keď začínala vnímať svet okolo seba. Strávili sme dokonca skoro mesiac na chalupe, čo sa nám možno už nikdy nepodarí.“