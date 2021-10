Veľký zážitok: Slávny hudobník sa vystresovaného Matúša Krnčoka pýtal, či má ešte krvný obeh

Sympaťák Matúš Krnčok (36), ktorý sa k moderovaniu dostal náhodou, sa postupne vypracoval až do televízie a od augusta tvorí spolu so Zuzkou Čimovou (25) novú moderátorskú dvojicu v Teleráne.

Nás zaujímalo aj to, ako sa zoznámil s manželkou Ninou (34), čím ho očarila a aký je otec. Sympatický blonďák vyrastal na strednom Slovensku v Handlovej. „Je to najkrajšie mesto obklopené horami, kde má banícka história hlboké korene. V Bratislave som 15 rokov, ale navždy zostanem lokálpatriotom,“ hovorí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Bol grafiťák

Matúš bol vraj dobré dieťa. „Tak mi to deklarujú rodičia, som najmladší z troch súrodencov, taký benjamínek, ktorého starší súrodenci brávali do ,dospeláckych‘ partií. Mal som detstvo plné radostí, kamarátov, hrávali sme sa pod panelákom celé dni a kričali na mamy, nech nám vyhodia chleba s maslom. V lete sme všetci zo sídliska hrali futbal, v zime hokej. Parádne časy,“ spomína. Ambície moderovať vtedy ešte nemal. „Skôr som sa zaujímal o umenie, teda ak sa graffiti tak dajú nazvať. S kamošmi sme mali klub spravený zo starej sušiarne a tam sme chodili tvoriť. Určite sme nesprejovali na kultúrne pamiatky, či nezničili niečo cenné.“ Matúš vyštudoval technickú školu, kam chodili chalani z jeho partie, a doteraz miluje technológie. „Najradšej by som mal všetko nové, užitočné doma. Chcel by som elektromobil, všetko prepojené cez smartfón alebo počítač. Pre mňa je výhra mať inteligentnú domácnosť a veľa funkcií na jednom ovládači. Bolo super napríklad zhasínať svetlo deťom cez ovládač a jemne ich tým plašiť,“ smeje sa Matúš.

Stres a panika

Moderátorom sa stal vďaka súhre náhod. „Pozerali sme doma prvú SuperStar, keď sa ma môj tato spýtal, či nechcem ísť do neďalekého Beta rádia na konkurz na moderátora, počul to v reklame. Na druhý deň som sa naozaj vybral do Bojníc, kde rádio sídli, a zaklopal. Stredoškolák bez skúseností, len s odvahou. Na recepcii sa ma pýtali, či som prišiel preto, lebo chcem dať zahrať starej mame v relácii Hráme jubilantom. Odpovedal som, že som počul, že hľadajú moderátorov. Nehľadali. O dva týždne mi však zavolali, nech prídem na hlasové skúšky. Odvtedy sa mi darí v tomto odbore byť už nejaký ten piatok.“ Neskôr moderoval Ranný magazín na RTVS, ale to mu tematicky nepasovalo. „Neskôr si ma všimol Jopo, ktorý ma zvolal do jeho Musiq1 TV. To bola parádna skúsenosť, cestovanie, festivaly, kluby. Robil som televíznu hitparádu, čo sa mi v tom čase zdalo hrozne ,cool‘. V Markíze som sa objavil v roku 2017 v zákulisí tanečnej show Let‘s Dance, kde sme robili live streamy na facebook. Už vtedy televízia vedela, že online priestor je veľmi dôležitý. Odvtedy som robil veľké šou ako SuperStar, The Voice, Tvoja tvár znie povedome a podobne.“ Najväčší stres mal, keď išiel robiť rozhovor s Andym Fletcherom z Depeche Mode. „Prvý rozhovor v angličtine, bol som vystresovaný už dva dni pred odletom. Stretli sme sa v hoteli a podával mi ruku, tak som mu podal spotenú a vytrasenú pravačku. Len sa smial, či som v poriadku, žartoval, či mám ešte krvný obeh. Bol to veľký zážitok. Andy mi nabral mi vodu, pokecal o živote a potom sa ma spýtal, či môžeme ísť na ten rozhovor.“

Vzorný otec rodiny

Matúš je ženatý a s manželkou Ninou majú dve dcérky Terezku (6) a Marínu (4). „Zoznámili sme sa v rádiu a jej brat bol môj nadriadený. Najviac ma zaujala svojou neprístupnosťou. To sa mi na nej páčilo a ešte viac som sa k nej chcel dostať bližšie. V skutočnosti taká nie je, bola to taktika. Asi vedela, že by z toho mohlo niečo byť, tak to na mňa hrala. A, samozrejme, svojou krásou, vtipom, veľkým srdcom. A strojčekom na zuby. Až po 2 rokoch vzťahu som videl, ako vyzerá bez strojčeka,“ hovorí o nej s láskou, rovnako ako o svojich princeznách. „Ani už neviem, aký bol život pred nimi. Snažím sa byť zábavný otec, aj prísny, keď treba. Máme veľmi pekný vzťah, snažíme sa tráviť veľa času spolu. Učiť sa nové veci, cestovať, keď sa dá, turistikovať, lyžovať, plávať.“