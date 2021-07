Moderátor Matúš Krnčok odhalil kúsok zo svojho detstva: Toto by ste na neho netipovali

Bude nás sprevádzať každým ránom. Sympaťák Matúš Krnčok (36), ktorý sa k moderovaniu dostal náhodou, sa postupne vypracoval až do televízie a od augusta bude spolu so Zuzkou Čimovou (25) tvoriť novú moderátorskú dvojicu v Teleráne.

Nás zaujímalo aj to, ako sa zoznámil s manželkou Ninou (34), čím ho očarila a aký je otec.

Sympatický blonďák vyrastal na strednom Slovensku v Handlovej. „Je to najkrajšie mesto obklopené horami, kde má banícka história hlboké korene. V Bratislave som 15 rokov, ale navždy zostanem lokálpatriotom,“ hovorí.

Bol grafiťák

Matúš bol vraj dobré dieťa. „Tak mi to deklarujú rodičia, som najmladší z troch súrodencov, taký benjamínek, ktorého starší súrodenci brávali do ,dospeláckych‘ partií. Mal som detstvo plné radostí, kamarátov, hrávali sme sa pod panelákom celé dni a kričali na mamy, nech nám vyhodia chleba s maslom. V lete sme všetci zo sídliska hrali futbal, v zime hokej. Parádne časy,“ spomína. Ambície moderovať vtedy ešte nemal. „Skôr som sa zaujímal o umenie, teda ak sa graffiti tak dajú nazvať. S kamošmi sme mali klub spravený zo starej sušiarne a tam sme chodili tvoriť. Určite sme nesprejovali na kultúrne pamiatky, či nezničili niečo cenné.“ Matúš vyštudoval technickú školu, kam chodili chalani z jeho partie, a doteraz miluje technológie. „Najradšej by som mal všetko nové, užitočné doma. Chcel by som elektromobil, všetko prepojené cez smartfón alebo počítač. Pre mňa je výhra mať inteligentnú domácnosť a veľa funkcií na jednom ovládači. Bolo super napríklad zhasínať svetlo deťom cez ovládač a jemne ich tým plašiť,“ smeje sa Matúš.

