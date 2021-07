Koleník si počas nakrúcania stihol užiť aj Chorvátsko: Momenty, aké ako bežný turista nezažíva

Mora má vďaka práci na tento rok dosť, zvyšok leta strávi na Slovensku - s rodinou a budovaním svojej záhoráckej oázy pokoja.

S hercom Jánom Koleníkom (41) sme sa rozprávali o chalupárčení, záhradkárčení, samote, únave, nočnej oblohe bez svetelného smogu i pokore voči prírode.

Vďaka práci na filme Šťastný nový rok 2 ste sa v čase, keď sme na Slovensku prežívali sychravý máj, dostali do Chorvátska. Aký to bol pocit, byť po takej dlhej dobe pri mori, v cudzine...?

Lockdown som prežíval zmierený so situáciou, ako aj s tým, že sa nedá vycestovať. Nakrúcanie v Chorvátsku som nebral ako príležitosť zutekať zo Slovenska. Ale tešil som sa, že som po polroku videl kolegov zo SND. V Chorvátsku sme boli presne v čase, keď sa začali uvoľňovať opatrenia, ale stále nás čakali rady na hraniciach, pravidelné testovanie, pracovné certifikáty a oproti tomu prázdne pláže, opustené reštaurácie, vyľudnené mestečká. Keby nebola pandémia, točilo by sa horšie - všade by bolo veľa ľudí, turistov. Neskôr už sa to začalo zapĺňať, aj hotel, v ktorom sme bývali, a opäť sa mi vrátil obraz dovolenkovej masovosti, ktorú nemusím.

Mnohí zrejme majú dosť skreslené predstavy o tom, ako sa dá počas nakrúcania filmu na nejakom atraktívnom mieste si toto miesto vychutnať ako turista. Vám sa to nakoľko podarilo?

Podarilo sa mi to, išiel som vlastným autom, spravil som si itinerár a v čase voľna som navštívil menej známe miesta na Istrii. Tempo nakrúcania bolo veľmi mierne, v tom je film oproti seriálu veľkorysejší. Máme na všetko omnoho viac času. Dokonca som mal aj chvíle, keď som nevedel prijať pomalšie tempo a trochu som sa nudil. Nakrúcali sme však v krásnych lokáciách, jazdil som v Rovinji na mopede, plavil som sa na jachte. A to ja ako bežný turista nezažívam. Dokonca aj to, že som plával v mori, pre mňa nie je typické. Väčšinou som ochotný si namočiť maximálne členky. A to je fakt pravda. (smiech) Toto malo 17 stupňov, takže žiadna idylka. Ale tešil som sa na rybací tanier pre jednu osobu, to jedávam pri mori každý deň. (smiech)

Súbežne ste pracovali na dvoch veľkých filmoch, okrem pokračovania Šťastný nový rok to bola aj komédia V lete ti poviem, ako sa mám. Film je azda pre každého herca tou najprestížnejšou záležitosťou a vy ste pomerne dlho čakali na dobré príležitosti tohto druhu. O to viac si ich teraz užívate?

To vám poviem, keď budem hrať fakt veľkú tému a veľkú filmovú rolu. Zatiaľ účinkujem v žánrových romantických komédiách, ktoré divákov a aj nás zabávajú a tešia, ale ja mám ešte nejaké plány... (smiech)

