Zuzana Smatanová si splnila jedno celoživotné prianie: Na takúto chvíľu som čakala asi celý život

Ak to takto pôjde ďalej, o Zuzane Smatanovej (36) nebudeme hovoriť ako o speváčke, ale presnejšie bude označiť ju slovami maliarka či ilustrátorka.

Momentálne finišuje prípravu kresieb do prvej knihy, čím si splnila jedno veľké celoživotné prianie. Potom by sa už však veľmi rada vrátila späť na koncertné pódiá.

Ako sa momentálne cítite? Oddýchnutá ako už dávno nie?

To by som netvrdila, lebo by to vyzeralo, že som za ten rok a pol nič nerobila, iba oddychovala, čo nie je pravda. Hoci som nekoncertovala, som unavená z úplne iných vecí. No napriek tomu sa cítim dobre, na sťažovanie sa tu rozhodne nie je dôvod, sú ľudia, ktorí si počas obdobia covidu prešli peklom a k nim ja mám veľkú úctu. Unavilo ma však čakanie na to, keď budeme môcť zase koncertovať, a hľadanie nových chodníčkov, aby sme ten čas mohli nejak zdravo mentálne a finančne prežiť.

Ako to vyzerá s vašimi letnými koncertnými plánmi? Na vašej oficiálne stránke nie je o nich žiadna informácia, no niektorí kolegovia sa už rozbiehajú...

Rozbieham sa s kapelou aj ja, ale veľmi pomaličky. Máme pár predbežných koncertných termínov, ktoré však ešte môžu dopadnúť kadejako, preto kým nie sú potvrdené na stodvadsať percent, nezverejňujem ich. Toto obdobie nás naučilo byť racionálnejšími a netešiť sa zbytočne dopredu. Povolený počet divákov je stále malý na to, aby sa organizátori festivalov rozhodli niečo veľké podniknúť, preto budeme všetci umelci teraz pomaly fungovať len na maličkých akciách, ktoré spadajú do nariadení.

Veľmi vážne ste sa vrhli na kreslenie. Zdá sa vám, že počas korony ste sa ako maliarka zlepšili? Že ste si istejšia, ako čo namaľovať a aj spokojnejšia so svojimi obrázkami?

Absolútne áno a stále mám na čom pracovať. To, aby sa človek v čomkoľvek zlepšoval, musí to robiť takmer denne. Ja som vhupla do denného kreslenia na začiatku koronaobdobia a robím tak doteraz. Naozaj denno-denne kreslím, čo znamená, že som si vytrénovala istotu v ťahoch, precíznosť, predstavivosť, pohľad na perspektívu postavičky, výrazy tváre... Tým, že idem viac-menej na istotu ma to baví ešte oveľa viac a rozhodne by som sa takto nezlepšila, keby som sa tomu na dennej báze nevenovala. Nikdy však nebudem tvrdiť, že už to na sto percent viem, je to nekončiaca výzva učiť sa nové veci.

Máte tiež za posledné mesiace rekordné množstvo nabehaných kilometrov po horách? Keďže bol čas a vlastne sa nič iné nedalo robiť...

Aby som z kreslenia a sedenia za stolom nezostala stuhnutá, prechádzky a čas v prírode bol a je doslova nutnosťou. Minulý rok sme s kamarátmi precestovali a prekráčali Slovensko, keďže sa nedalo ísť za hranice, objednali sme si pobyty na chatách a objavovali sme krásy našich kopcov. Tento rok to dopadne zrejme rovnako, už máme na leto zabookovanú prvú chatu. Som prírodný človek, aj doma trávim čas v lese prechádzkami so psom, neviem si predstaviť týždeň bez lesa.

Hudba vás dlhodobo držala v Bratislave, no keď jej zrazu nebolo, presunuli ste sa na dlhšie do rodného Súľova-Hradnej?

Cestovala som domov za mamou vždy iba podľa nariadení a s negatívnym testom. Takto sme to celé prekonali a teraz, keď už sú opatrenia voľnejšie, cestujem domov do Súľova vždy, keď môžem. Ilustrovanie detskej knihy mi dáva možnosť pracovať za stolom v Bratislave aj doma u mamy, preto si môžem vyberať, v ktorom ateliéri ten pracovný čas strávim.