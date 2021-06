Herečka Helena Krajčiová žije ekologicky: Nechodíme do hračkárstiev

Herečka Helena Krajčiová (46), ktorá s partnerom Martinom vychováva dve deti Aniku (7) a Kryštofa (2), priznáva, že deťom odmalička vštepuje, aby boli ohľaduplné k prírode.

Šetria pitnou vodou, nenakupujú zbytočne hračky a čo sa týka módy, dávajú prednosť malým slovenským firmám. Pandémia ju naučila, že sa dá žiť úplne inak.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Helenu v súčasnosti zamestnáva nakrúcanie seriálu Nový život, ktorý finišuje pred letnou pauzou na TV JOJ. Okrem toho sa príkladne stará o svoju rodinu a snaží sa žiť tak, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie. „O ekológiu sa zaujímam úplne prirodzene, rovnako ako veľa ľudí, ktorí majú deti a chcú, aby žili v zdravom prostredí a aby aj oni mohli mať deti... A omnoho intenzívnejšie som si to začala uvedomovať, až keď som už sama mala svoju rodinu,“ hovorí herečka.

Udržateľná móda

S partnerom Martinom učia svoje dve deti byť ohľaduplnými k našej planéte. „Nie sú na to žiadne špeciálne a výnimočné triky, len robím to, v čom sme boli vychovaní aj my. Prvá vec, na ktorú si dávame pozor, je to, že šetríme pitnou vodou a vedieme k tomu aj ich. Snažíme sa nakupovať kvantitatívne menej jedla, ale kvalitnejšieho, skrátka nepodporovať nekvalitu. „Chodievam na trh a do malých obchodíkov, do veľkých reťazcov veľmi nie. Máme jedno auto a kedykoľvek sa dá, využívame MHD alebo ideme pešo. Aj čo sa týka hračiek sme celkom diétni a veľmi rada využívam napríklad papier, ktorý doma máme, či už zo scenárov, alebo kartónové krabice z rôznych zásielok. Deti z nich stavajú domčeky alebo postieľky, alebo byty pre svoje hračky, poprípade na ne niečo kreslia.

Treba rozumne nakupovať napríklad aj oblečenie. Pri deťoch je to síce trochu komplikovanejšie, pretože rýchlo rastú a nedajú sa kupovať nadčasové veci, ale pri nás dospelých sa to určite dá. Aj tak mám plnú skriňu a viem, že ak by som si už nič v živote na seba nekúpila, tak v tom, čo mám, pokojne prežijem,“ hovorí Helena, ktorá je zástankyňou udržateľnej módy. „Práve počas pandémie som sa začala venovať viac instagramu, keďže som na to mala čas a zistila som, že je to super zdroj na to, aby si človek našiel to, čo hľadá. Sebe aj deťom som našla teda obľúbenú značku. Čo sa týka tej mojej, vyvinulo sa to do peknej dlhodobej spolupráce. Takže som sa stala ambasádorkou tejto mladej módnej značky, za čo som veľmi vďačná. Dostanem sa k veciam, ktoré sa mi páčia, nemusím ich hľadať po obchodoch, a páči sa mi vyšší zmysel produkcie tých šiat v rámci udržateľnosti, ako to robí dizajnérka Mariana Ježíková.