Moderátorky Kristiníková a Hospodárová športujú od detstva: Uhádnete, ktorá z nich aktívne jazdila na koni?

Športová redakcia televízie Markíza má päť mesiacov novú redaktorskú posilu. Nie je ňou však muž, ako to obvykle býva zvykom. Aktuálne informácie zo sveta športu spracúva jemná blondínka Klaudia Kristiníková (29).

Ako ju prijal mužský kolektív a jej kolegyňa, ostrieľaná moderátorka Janka Hospodárová (45)?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Športujú od detstva

Obe dievčatá majú šport rady už odmalička. „Nerobila som síce aktívne žiaden šport, do každého som však tak trošku zabŕdla. Najradšej som mala tenis, otec bol jeho veľký nadšenec, viedol ma k nemu a zostalo mi to dodnes,“ hovorí Jana. Klaudia pochádza z hudobníckej rodiny. „Všetci sa uberajú hudobným smerom, ale ja som vždy inklinovala k športu, ktorý som síce aktívne nikdy nerobila, trochu som tancovala a hrala tenis, ktorý mám rada stále. Odreagujem sa tiež behaním v prírode a venujem sa ešte joge.“ Jana sa ku svojej kolegyni pridáva s pozitívnym prístupom k behu. „Mala som dlhšiu pauzu, ale včera som opäť začala a musím povedať, že ma inšpirovala Klaudi. Musím sa jej poďakovať,

pretože je to perfektný pocit.“ Desať rokov tiež aktívne jazdila na koni. „Musím sa priznať, že ma viac bavila tá nešportová stránka, krásne vychádzky do prírody. Síce bol môj Diorko parkúrový koník a ak som chcela

niečo ako parkúr vyskúšať, preniesol ma cez prekážku sám, bol to pán profesor. Nemusela som vedieť nič, len som sa držala,“ smeje sa.

Ak by si mohli vybrať športovca,

s ktorým by išli na rande, kto by to bol? Zistíte v Novom Čase víkend.