Komentátor Matej Hajko kvôli tomu dve noci nespal: Ťažké rozhodnutie pred MS v hokeji

Ako to je so štartom športového kanála RTVS? Prečo na MS v hokeji necestoval žiaden redaktor ani komentátor? Uchmatnú komerčné televízie verejnoprávnej všetky top športové podujatia? O tomto aj mnohom ďalšom sme sa rozprávali s riaditeľom sekcie športu v RTVS a dlhoročným rozhlasovým komentátorom Matejom Hajkom (45).

Mimochodom, bol to práve on, kto si počas komentovania víťazného gólu

Slovenska na zlatom hokejovom šampionáte 2002 takmer odstrelil hlasivky.

Starosti s majstrovstvami sveta nás sprevádzajú celé mesiace. Takýto televízny projekt je veľmi zložitý na organizáciu, keď ho chceme urobiť tak, ako by sme si predstavovali. Všetko sa vždy odvíja od toho, keď miestny vysielateľ pošle cenník služieb. Teraz sa však dlho nevedelo, či šampionátbude, a ak áno, tak kde bude. Takže cenník nechodil a bez neho sme nemohli objednať napríklad komentátorské miesta a podobne. Všetko to stojí veľké peniaze. Takže sme čakali, urgovali, sledovali situáciu, či tam vôbec budeme môcť vycestovať, ako to bude s karanténou, či nám nejakýpozitívny test nevypne niekoho kľúčového z tímu. Denne sme to riešili, čas plynul a jediná odpoveď, ktorú sme dostávali, bola, aby sme mali trpezlivosť, lebo covid... Nakoniec sme si povedali, že nebudeme veci siliť, hlavné je odvysielať šampionát čo najkvalitnejšie a bezpečne, aj keď určitenie tak, ako by sme chceli. A rozhodli sme sa urobiť to tak, ako sa robia iné podujatia bežne, z Bratislavy.

Takže do Rigy nikto necestoval?

Pri rozhodovaní bolo pre nás jedným z kľúčových argumentov, či vôbec bude možné, aby sa počas šampionátu dve bubliny, novinárska a hráčska, stretli. Keď nám nakoniec odpísali, že nie, tak sme si povedali, že je zbytočné posielať tam nejakých reportérov. A rovnako to dopadlo s komentátormi. Ja sám som odkomentoval pätnásť šampionátov a viem, že komentovať hokej zo štúdia je šialene náročné, ale aj tu nás nakoniec odradili podmienky. Všetci sa tam musia každý deň testovať a keby niekto z tímu kvôli pozitívnemu testu nedajbože vypadol, tak by bol ohrozený celý

náš tím, ktorý by vtedy musel ísť do karantény. Reálne by takáto

situácia ohrozila vysielanie a to sme si nemohli v žiadnom prípade

dovoliť. Urobili sme preto zodpovedné rozhodnutie, ktoré zabezpečí ochranu zdravia našich zamestnancov a zároveň garantuje istotu, že to odvysielame. Takže do Rigy sme neposlali náš štáb.

Ťažké rozhodnutie.

Keď som ho urobil, dve noci som nespal, lebo pre mňa sú MS v hokeji srdcovka. Spravíme však maximum pre zabezpečenie vzdialených rozhovorov, ktoré sa dajú robiť z Bratislavy, a sústredili sme sa aj na nejaké doplnkové veci, ktorými šampionát spestríme. Zakúpili sme licenciu na produkt Host broadcastera, ktorý s vlastnými štábmi vyrába. Ide o rôzne

zaujímavosti zo zákulisia šampionátu. Z troch balíkov, ktoré boli k dispozícii, sme zvolili ten najkvalitnejší. Okrem toho k nám do štúdia budú postupne

chodiť legendy nášho hokeja, taktiež divákom prinášame tolkšou Citronáda, ktorú moderuje Richard Lintner. Využijeme jeho obrovské kontakty po celom svete a v relácii sa budeme spájať aj s ľuďmi zo zahraničia.

RTVS by mala v dohľadnom čase spustiť športový okruh. Čo všetko

