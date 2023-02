Herec Miezga sa predstaví, ako ho nepoznáme: Ten si trúfa! Rozbieha úplne nový projekt

Herec Marián Miezga (48) je skvelý herec a moderátor relácie Záhady tela. Na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj pred kamerami, dokazuje svoje kvality už dlhé roky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aj napriek tomu, že patrí medzi najlepších slovenských hercov, aj on sa odhodlal na niečo nové a skúša preraziť v úplne inej, no stále umeleckej sfére. Ako totiž Novému Času sympaťák priznal, už dva roky je členom kapely Trezor, no svojho premiérového koncertu sa dočká až v marci.



Miezga ako herec dokazuje svoj talent už dlhé roky a na svojom konte má nejeden úspešný projekt. Teraz sa objaví v seriáli Einstein, v Astorke odpremiérovali Kunderovu hru Jakub a jeho pán, ale teraz má úplne iné starosti. So skupinou Trezor, ktorú založili pred dvoma rokmi a má 8 členov vrátane ženy-bubeníčky, pripravujú v Astorke premiéru s názvom Veľký žúr.

„Hráme svetové hity, vždy nás bavilo pozerať sa na šou známych interpretov,“ prezradil Novému Času. Pri mikrofóne sa striedajú traja speváci a Majo: „Budem spievať napríklad Heroes od Davida Bowieho a niečo od Mando Diao. Popritom budeme robiť aj ,blbiny‘ s divákmi. Bude to taký improvizovaný punk večer, ale hráme rôzne žánre - funky, pop, rock aj punk,“ naznačil. On sám počúva hudbu zásadne v aute.

„Musím ju mať nahlas, a doma mi deti povedia - stíš to, manželka mi povie, stíš to, v aute si ju však naozaj užijem,“ teší sa. „Vždy si nájdem jednu-dve pesničky a omieľam ich týždeň, keď ma omrzia, nájdem si ďalšie.“ Jeho srdcovkou je punková kapela The Subways, na ktorej koncert sa chystá, a nikdy nevynechá príležitosť ísť na Depeche Mode.