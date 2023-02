Deti Heleny Krajčiovej šou Let’s Dance nenávidia: Majú na to dobrý dôvod!

Herečka Helena Krajčiová (47) je známa najmä ako Skajka zo seriálu Profesionáli. Aktuálne ju môžeme vidieť v kinách v čiernej komédii Invalid a momentálne trávi dni najmä na tréningoch spoločenských tancov. Onedlho ju totiž čaká šou Let’s Dance, kde bude súťažiť o titul kráľovnej parketu.

Čo o účasti v tanečnej súťaži rozhodlo, ako to vnímajú jej deti Anika (8) a Kryštof (3), či s partnerom Martinom plánujú svadbu a tiež, čomu sa najradšej venuje, prezradila pre Nový Čas Nedeľa.

Onedlho sa predstavíte v Let’s Dance. Bolo to niečo, po čom ste vždy túžili?

Pravdupovediac nemala som to takto, že by som po tom túžila. Ani mi nenapadlo, že by som mohla byť súčasťou Let’s Dance. Ale minulý rok mi to tak nejako prišlo do života, pretože sestra mi hovorila, že je tam Janko Koleník, že je to krásne a musím si to pozrieť. Tak ja som si teda nejaké to video pozrela a musím priznať, že to bolo naozaj krásne, dotklo sa ma to. Boli to krásne výkony. Potom som sa na jedno kolo bola pozrieť v hľadisku, ale stále som to nemala v nejakej aktívnej polohe. Bola som rada, že som v hľadisku a môžem sa pozerať na výkony svojich kolegov. Ale napokon som teda dostala ponuku účinkovať a rozhodla som sa ju prijať.

Aký je váš vzťah k tancu?

Tancujem rada, celkovo sa rada hýbem v podstate akýmkoľvek spôsobom, rada športujem. Tanec je krásny, rada sa naň pozerám, ale neprišla som nejako intenzívnejšie do kontaktu so spoločenským tancom.

Vedeli sa k vašej účasti v Let’s Dance vyjadriť už aj vaše deti?

Veľmi to nevnímajú, ale už som od nich počula vety typu, že „nenávidím

Let’s Dance“. (smiech) Lebo odo mňa niekedy počujú, že musím odísť kvôli Let’s Dance. Ale sú ešte malé na to, aby som ich brávala na tréningy, v telke to pozerať nebudú, lebo je to dosť neskoro. Takže nemajú nejako šancu vnímať, čo to vlastne je, iba z mojej vety, že musím niekam ísť.

