Necítim sa ako blázon! Selena Gomez bojuje s psychickou poruchou: Prezradila, ako to zvláda

Herečka a speváčka Selena Gomez priznala, že trpí bipolárnou poruchou. Na rozdiel od rappera Kanyeho Westa, ktorý tiež trpí ťažkou formou tohto ochorenia, sa za diagnózu nehanbí a rieši ju. Bipolárna porucha je pomerne bežná a prejavuje sa prudkými výkyvmi nálad a správania, keď sa strieda manická a depresívna fáza.

„Som taká zvyknutá sa cenzurovať, že som potrebovala konečne sa uvoľniť," vyhlásila Selena s tým, že nie je dobré takéto veci tabuizovať.

"Možno to bolo čudné a nepríjemné pre ostatných ľudí a samozrejme som sa bála, keď som tú diagnózu priznala, ale myslím, že mi to konečne umožnilo začať byť otvorená. Nejde o to, že by som bola nejako smutná, ide len o to, že mám v mozgu chemickú nerovnováhu, a musela som pochopiť, o čo ide, a náležite sa o seba začať starať. Nehanbím sa za to. Nikdy nemám pocit, ani na päť sekúnd, že som blázon. Mám tendenciu mať chrobáka v hlave, ale je na mne, aby som bola hrdá na to, kto som, a starala sa o seba,“ vyhlásila bývalá partnerka Justina Biebera v rozhovore pre Vanity Fair.

Selena odhalila, že trpí bipolárnou poruchou, už pred niekoľkými týždňami. Údajne však narážala na odpor svojich spolupracovníkov, ktorí jej radili, aby túto diagnózu tajila.

„Nechcem, aby ľuďom niekedy niekto hovoril: Toto nepriznávaj, pretože by to vyzeralo zle. Nezískaš túto prácu alebo toho chlapca alebo to dievča alebo čokoľvek iné. Asi som tiež niekedy vzdorovala. Nebola som divoké dieťa, pracovala som pre Disney, takže som si musela dávať pozor, aby som pred niekým nepovedala ‚sakra'. Stále som musela myslieť na to, že mám byť najlepším vzorom pre mládež. Teraz si myslím, že byť najlepším vzorom znamená byť úprimný, a to aj k tým nepríjemným a komplikovaným častiam seba samého,“ dodala hviezda.