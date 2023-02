Martin Valihora je na dcéru nesmierne pyšný: Viktoria študuje na škole, do ktorej chodila aj Jennifer Aniston!

Martin Valihora (46) patrí na Slovensku k najlepším bubeníkom. Zdá sa, že dcéra Viktoria (15), ktorú má s moderátorkou Alexandrou Orviskou, po ňom zdedila umelecké gény, no hudobníčka z nej nebude. Mladé talentované dievča sa narodilo v New Yorku, kde momentálne študuje na prestížnej škole výtvarné umenie. Ako sa tam Viki páči? Nemá o ňu otec strach?

Martin, vaša dcéra po vás zdedila umelecké gény. Teší vás to?

Ak sa chce človek vydať na umeleckú cestu ako profesionál, je dobré keď to myslí s umením vážne, miluje ho a oddá sa mu naplno. Je to určitým spôsobom rehoľa a cesta poznávania života v tých najjemnejších a najsilnejších kontúrach. Keď sme vyberali s Viki strednú školu, dal som jej otázku, či tomu chce dať všetko už teraz, alebo počkať ešte niekde na gymnáziu, ako sa jej záujem bude ďalej vyvíjať. Rozhodla sa takto asi preto, že to chcela a cítila. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať jej cesta, tiež som teraz v úlohe pozorovateľa. Myslím, že vzťah k umeniu alebo k tvorivému vnímaniu sveta vie nájsť v oboch rodinách či v rodičoch.

Viki, študujete na prestížnej umeleckej škole v New Yorku výtvarné umenie. Ako sa vám tam páči?

Prvý rok bol veľmi náročný, pretože som si musela zvykať na nové prostredie, ľudí a školský systém. Nečakala som, že to bude trvať tak dlho, kým sa nastavím na newyorský štýl života, ale teraz je to už určite lepšie a užívam si to. Je tu veľmi veľa úžasných, talentovaných ľudí, ktorých rada pozorujem a učím sa od nich. Tým, že je to škola, ktorá nie je zameraná len na môj odbor, ale je tu aj veľa spevákov, tanečníkov a hercov, ktorí sú extrovertnejší, tak sa nikdy nenudíme. V škole trávim rada čas aj vďaka tomu, akých máme učiteľov. Nie sú veľmi prísni a na hodinách býva zábava. Niekedy mám pocit, že aj učitelia, ktorí učia bežné predmety, sú také umelecké duše. Nič nie je, samozrejme, perfektné, aj táto škola má svoje mínusy, ale určite by som nemenila.

Na školu, kde študujete, vraj chodili aj mnohé svetové hviezdy...

Chodili sem herci a speváci, napríklad Jennifer Aniston, Nicki Minaj alebo Timothée Chalamet. Mám aj veľa talentovaných spolužiakov, od ktorých sa veľa učím a inšpirujú ma. Moja veľmi dobrá kamarátka robila s Millie Bobby Brown (herečka zo seriálu Stranger Things, pozn. red.) a môj spolužiak hral vo filme Black Adam.

