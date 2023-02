Matúš Kolárovský v náručí známej krásky: Žeby bola nová láska na obzore? Takto je to naozaj!

Okolo Matúša Kolárovského (21) alias Yaela sa neustále točia krásne mladé ženy. Niet sa čo čudovať, spevák má talent a sľubne rozbehnutú hereckú aj hudobnú kariéru.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Na sociálnej sieti sa objavila fotografia, kde stojí po boku známej krásky. O Veroniku Nízlovú (36) však nešlo ani náhodou. Napriek tomu, že so speváčkou spolu nežijú, snažia sa udržiavať čo najlepšie vzťahy kvôli svojej dcérke Ney. "My sme nikdy neboli úplne spolu. Vzťahy máme dobré a teraz je to najlepšie, ako to je. Udržujeme vzťahy pre nás, aby malá videla, že sme v pohode, ale nie je to medzi nami tak, ako sa šušká,“ povedal spevák nedávno pre Nový Čas.

Kolárovskému tak nič nebráni nadväzovať nové vzťahy. Najprv tvoril pár s priateľkou Nikolou, s tou sa ale rozišiel v decembri minulého roka. Teraz je Yael opäť voľný a ženy z neho nejdú spustiť oči. Medzi jeho obdivovateľky patrí aj známa kráska, ktorú ste mohli ešte nedávno vídať na obrazovkách Televízie Markíza.

Účastníčka poslednej série reality show Farma 14 Alexandra Čilíková zverejnila na sociálnej sieti vysmiatu fotografiu v spevákovom náručí. "Najšťastnejšia som, že som ho mohla stretnúť a spoznať!" napísala pod fotografiu. "Každý kto ma pozná vie, že som na jeho pesničkách závislá!" priznala nadšená Alexandra a dodala, že si tým splnila sen.