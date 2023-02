Týždeň v šoubiznise: Šebovej veľká investícia, spomienky Studenkovej na Rezeša a otázniky okolo Kollárovej známosti

Máme za sebou ďalší mrazivý týždeň, ktorý bol opäť plný celebritných udalostí, zábavných, vážnych aj smutných. Čo sa dialo v šoubiznise? Pozrite si, aké témy najviac rozvírili hladinu, tu je výber toho najklikanejšieho!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Keď sa darí, prečo peniaze tlačiť do ponožky? Svoje by o tom vedeli hovoriť manželia Zuzana Kubovčíková Šebová (40) a Michal Kubovčík (42). Podľa informácií Nového Času si totiž darovali rozľahlý byt so záhradou, ktorý im poriadne ukrojil z domáceho rozpočtu.

Nový domov, ktorého obytná časť sa pýši výmerou vyše 110 štvorcových metrov, im okrem priestranného bývania ponúka aj prislúchajúci dvor s vysokou zeleňou. Zaujímavé je, že na ich novú nehnuteľnosť nie je uvalená žiadna ťarcha, čo znamená, že manželia si nový byt zaobstarali v hotovosti. Ako je to možné?

Herečka Zdena Studenková (68) po mnohých rokoch prehovorila o 90. rokoch minulého storočia, keď bola v hľadáčiku bohatého privatizéra Alexandra Rezeša († 53). Prezradila mimoriadne zaujímavú vec!

Ten za éry Vladimíra Mečiara (80) a jeho strany HZDS viedol jeho predvolebnú kampaň. Na revanš sa potom z košického oligarchu stal minister dopravy, ktorý disponoval bohatstvom. O časť z neho sa však chcel podeliť aj so Studenkovou, ktorú chcel vyvažovať zlatom.

Aj keď predseda parlamentu Boris Kollár (57) so svojou údajnou priateľkou Laurou (28) príchod nového potomka popierajú, blízky zdroj z okolia blondínky toho prezradil pre Nový Čas viac než dosť.

Je to len pár dní, čo si bola Vizváryová prezerať detské postieľky a dohady o jej tehotenstve začali vzrastať. Chvíľu na to našu redakciu kontaktovala osoba, ktorá všetky domnienky potvrdila. Dokonca prišla aj s informáciou, kedy by mala Laura porodiť Borisovi ďalšie bábätko a aké pohlavie by malo mať.