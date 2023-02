Sting sa ani po rokoch netají svojou otvorenosťou: Šteklivé reči o tantrických sexuálnych seansách!

Spevák Sting si vraj náramne užíva to, ako je spoločnosť stále posadnutá jeho tridsaťtri rokov starým vyhlásením o tantrickom sexe. V roku 1990 tvrdil, že mal s manželkou Trudie Styler sedemhodinové tantrické sexuálne seansy.

Sedemdesiatjedenročný hudobník sa vraj už štvrté desaťročie baví tým, že sa ho novinári na túto vec stále dookola pýtajú. Ale tieto otázky ho vraj nikdy neomrzia a vôbec ho neobťažujú.

„Vôbec mi to nevadí, je to veľmi zdravé. S mojimi rodičmi sme o sexe nikdy nehovorili. Mám šťastie v mnohých ohľadoch a byť zdravý v tomto veku je niečo, čo nepovažujem za samozrejmosť. Prišiel som o veľa priateľov, ktorí to tak ďaleko nedotiahli, takže si vážim každý deň, ktorý príde,“ zveril Sting denníku Sydney Morning Herald.

Spevák sa s Trudie oženil v roku 1992. O ich vzťahu bol k médiám viac ako úprimný. „Podstatou tantrického sexu je to, že ide o duchovný akt. Nepoznám čistejší a lepší spôsob vyjadrenia lásky k inému jedincovi ako zdieľanie tejto nádhernej, ja tomu hovorím sviatosti. Stál by som si za tým. Nie to o tom robiť to sedem hodín, ale ide o tú myšlienku. Sedem hodín zahŕňa aj film a večeru,“ vyhlásil spevák pred deviatimi rokmi, keď tému opäť preberal.