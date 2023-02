Rytmus a René Rendy ako ste ich ešte nevideli: Video, z ktorého pôjdete do kolien! Slušne sa odviazali

Silné mrazy vymenili za exotiku! Známe celebritné páry raper Rytmus (46) s Jasminou (33) a spevák René Rendy (34) s manželkou Zuzanou Plačkovou (31) vyrazili do svojho obľúbeného Dubaja. A že sa tam teda nenudia.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Rytmus a Jasmina do Dubaja pravidelne chodia nielen pre krištáľovo čisté more, ale aj preto, že si v ňom minulý rok zadovážili ďalšie hniezdočko lásky. Na dovolenku zo sebou zobrali aj synčeka Sanela. V Emirátoch si ale neužívajú sami! Stretli sa tam so svojimi dobrými priateľmi, ktorými nie je nikto iný ako Zuzana Plačková a René Rendy.

Spevák s influencerkou sú v Dubaji taktiež so svojim synom Dionom. Oteckovia sa ale okrem starania o svoje manželky a deti dokážu zabaviť aj sami dvaja. Na sociálne siete pridali video, kde vidieť, že pobyt v slnečnom meste si teda fakt užívajú. Nahodili voľné košele, slnečné okuliare, vybehli na pláž a... No veď presvedčte sa na vlastné oči!