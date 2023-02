Monika Bagárová našla svoje šťastie: Po boku podnikateľa Lea celá rozkvitla! Pozrite na tú romantiku

Speváčka Monika Bagárová (28) sa netají, že po ťažkom rozchode s otcom jej dcérky Makhmudom Machom Muradovom (32) žiari po boku iného muža. Spolu s Rumiou a novým priateľom Leom (31) sa vybrali do slnečného raja.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Monika sama dlho nepobudla a šťastie našla po boku sympatického podnikateľa z Karlových Varov Lea, s ktorým momentálne trávi čas na idylickom Zanzibare. Po ceste sa ešte stihli zastaviť aj v Dubaij či Abú Dabí. More a piesočné pláže si užívajú spoločne aj s Bagárovej dcérkou Rumiou a speváčka celá žiari šťastím. Sociálne siete denne zásobuje fotografiami či videami a úsmevy rozdáva na každú stranu.

Bývalá Superstaristka si svojho priateľa nevie vynachváliť. „Je veľmi chápavý a to si strašne vážim a vlastne to máme nastavené veľmi pekne, obaja sme rozumní ľudia, ktorí vedia, čo je v živote dôležité, a ja som rada, že to jednoducho berie, zvláda a dokáže sa nad niektorými vecami zasmiať,“ zverila sa nedávno v relácii Showtime, ktorú vysiela stanica Prima.

Len včera Monika Bagárová zverejnila zamilovanú fotografiu, kde sa s Leom držia za ruky a už nebolo čo viac dodať. Po jeho boku našla speváčka to skutočné šťastie, po ktorom tak túžila.

Fotografiu šťastného páru nájdete v našej fotogalérii.