Richard Müller sa fanúšikom prihovoril z nemocnice: Bolo to horšie, ako si myslel! Čo jeho turné?

Richard Müller na svojom oficiálnom účte na Facebooku v stredu (8.2) oznámil, že zranenie nohy si vyžaduje operáciu. Avšak fanúšikov nesklamal a svoju dočasnú práceneschopnosť im patrične vynahradí.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

"Tak som sa na vás tešil a takto to dopadlo. Minimálne 6 týždňov sa neuvidíme. Želám vám veľa zdravia, lebo to je to najdôležitejšie. A ďakujem MUDr. Almásimu aj celému kolektívu nemocnice v Dunajskej Strede za skvelú starostlivosť", takto sa v úvode Richard prihovoril svojim fanúšikom.

Ako na sociálnej sieti uviedol, podstúpil operáciu, z ktorej sa bude zotavovať niekoľko týždňov. Neostáva však nečinný. Ďalej spolupracuje na prípravách tohtoročných koncertov. Termíny turné ČIERNA LABUŤ BIELA VRANA 2023, ako sľúbil, budú dostupné už čoskoro.

Najbližšie dva koncerty sa mali uskutočniť už tento víkend v Žiline a v Nitre, tie však museli vzhľadom na dobu liečenia odložiť na apríl (Žilina 18.4., Nitra 19.4.). Avšak vstupenky zostávajú v platnosti.