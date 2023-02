Rytmus svoju polovičku a synčeka rozmaznáva: Jasmina a Sanel si užívajú luxus, aký si nemôže dovoliť každý!

Jasmina (33) je hrdou manželkou rapera Rytmusa (46), s ktorým vychováva aj ich synčeka Sanela (3). Nie je tajomstvom, že Patrik Vrbovský na svoju rodinu nedá dopustiť a dal by im všetko, čo im na očiach vidí. Nebolo tomu inak ani tentokrát.

Svoju rodinu pravidelne berie do slnečného Dubaja. Nielen preto, že si ho zamilovali, ale aj preto, že tam kúpili aj nehnuteľnosť. „Okej, a na záver našej dovolenky sme si splnili ten najväčší sen, ktorý sme ani nevedeli, že máme, keď sme sem išli. Kúpili sme byt v meste, do ktorého sme sa absolútne zamilovali so všetkým, čo prináša. Milujem ťa, Rytmus. Ďakujem Bohu za všetky možnosti,“ priznala v apríli minulého roka šťastná Jasmina.

Teraz raper svojej rodinke doprial zas len to najlepšie. Zatiaľ čo na Slovensku sa boríme snehom, Rytmus s Jasminou a Sanelom si užívajú čistučké more a piesočné pláže. Doprajú si aj dostatok oddychu, čo sa ich synčekovi jednoznačne pozdáva. "Raňajkujeme o jednej poobede, nevadí ti to?" spýtala sa syna. Ten za šťastného pospevovanie odvetil, že nie. Keď je šťastný Sanel, tak je aj Jasmina a Rytmus. A že teda žiaria šťastím!

