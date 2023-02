Vlastnoručne písaný list princeznou Dianou ide do aukcie: Aj jeho obsah navždy zmenil britské dejiny

Niekoľko mesiacov pred neslávne presláveným rozhovorom s Martinom Bashirom z BBC napísala princezná Diana istej pani Cottonovej krátky list. V ňom prednáša svoju preslávenú vetu: „Som jedným z troch ľudí v milostnom trojuholníku.“

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tento list adresovaný Cottonovej 11. mája 1995 ide do aukcie. A mohol by vyniesť v prepočte takmer 2 500 eur. V liste sa v jednoduchosti píše: „Drahá pani Cottonová, kiež by bol život taký jednoduchý. Je to moje najtajnejšie prianie. Bohužiaľ skutočnosť je taká, že som jedným z troch ľudí v milostnom trojuholníku. S úctou vaša Diana.“

Bol napísaný šesť mesiacov predtým, ako Diana povedala Martinovi Bashirovi v BBC, že „sú v tomto manželstve traja ľudia.“ A myslela tým okrem seba a Charlesa (Karla III.) aj súčasnú britskú kráľovnú manželku Kamilu.

List budú dražiť na svätého Valentína, teda 14. februára v aukčnej sieni Chiswick Auctions. Podľa očakávania má vyniesť vyše 2 200 libier. „Obávam sa, že predávajúci list pred časom kúpil od obchodníka s veľmi malým množstvom doplňujúcich informácií. Zatiaľ sa nám nepodarilo pani Cottonovú identifikovať, ale dúfame, že niekto zvonku bude vedieť, o koho ide,“ uviedla k aukcii expertka Valentina Borghiová.