Život Nadi Urbánkovej († 83) bol poznačený bolesťou: Okrem choroby sa trápila ešte pre čosi iné...

Len málokto by uniesol na pleciach toľko trápenia. Legendárna speváčka Naďa Urbánková († 83) patrila k popredným osobnostiam kultúrneho života. Napriek tomu, že jej boli nadelené obrovský talent a úspešná kariéra, po ktorej túžia mnohí, v súkromí prežila speváčka množstvo trápení, ktoré jej dušu poznačili na celý život.

Urbánková bola po desaťročia hviezdou českej nielen hudobnej, ale aj hereckej scény. Vystupovala na veľkých pódiách a žala úspechy všade, kde sa zjavila. V kariére sa jej síce darilo, ale osud jej uštedroval jednu ranu za druhou. Agresívna rakovina či covid neboli jedinými pochmúrnymi kapitolami v jej živote. Od detstva bola zneužívaná svojím vlastným otcom, čo prezradila vo svojej knihe A příště bude lépe.

Zlý vzťah s otcom však nebol jediným trápením s mužským pokolením. Jej prvé manželstvo s Karlom Urbánkom, niekdajším politikom, sa skončilo rozvodom. Neskôr ju pre herečku Libušku Šafránkovú († 68) opustil herec Josef Abrhám († 82), s ktorým si veľmi priala založiť si rodinu. Po ňom prišiel partner Jiří Brabec († 63), ktorý sa zastrelil pre dlhy. Do života plného rán prispel aj jej druhý manžel Josef Havlík († 87), ktorý ju dostal na úplné finančné dno po ich neúspešnom podnikaní.

Speváčka sa neskôr tretíkrát vydala, ale ani zväzok s hercom Jánom Nemejovským nevydržal a po 8 rokoch skončil. „Vždy som sa strašne zamilovala. Klapky na očiach a ideš. Aj keď ma niektorí ľudia varovali, že bacha na to, tak som si hovorila, že mi závidia lásku. Potom som priznala farbu, až keď už bolo neskoro. Dnes to viem, no, samozrejme, už mi nehrozí taká vec, že by som sa zamilovala,“ priznala Naďa v roku 2014 Korzáru. Napriek trápeniam, ktorými si v živote prechádzala, bola osobou, ktorá rozdávala radosť všade navôkol.