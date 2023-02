Kristína Tormová posiela emotívny odkaz nebohej Terezke († 18): Poznám takú bolesť, len ja som vďakabohu tu

Milé dievča, ktoré som nepoznala. Tak začína Kristína Tormová svoj emotívny odkaz, už žiaľ nebohej Terezke, ktorej smrť šokovala celé Slovensko. Do poslednej chvíle žila nádej, že sa ešte nájde a vráti ku svojim blízkym. Nestalo sa a zasiahlo to mnohých. Výnimkou nie je ani známa herečka.

Kristína sa snaží s Terezkou súcitiť a píše, že jej je za ňou smutno. "Podľa všetkého si skočila z mosta do rieky a mňa mrzí hlavne to všetko, čo sa ti dialo predtým," začína svoj "list" dievčaťu. Herečka nehovorí o hádke s priateľom a neschvaľuje názory, že on je za niečo vinný, súcití aj s ním.

Napriek tomu, že dievčinu nepoznala uvedomuje si, že niečo nebolo dobre už dávnejšie. Nie, ani hádka, ani priateľ v tom nezohrali nijak zvlášť dôležitú úlohu. "Je mi nekonečne ľúto, že si musela cítiť takú veľkú bolesť, ktorá nebola zlúčiteľná so životom. Ja Ti rozumiem. Poznám takú bolesť..len o kúsok menšiu..lebo ja som vďakabohu tu," napísala herečka otvorene.

Rodinu a blízkych Terézie prosí, aby si to nedávali za vinu. Aj keď ju ich strata nekonečne mrzí: "Milé dievča, odpočívaj v pokoji. Veľmi myslím na tvojich blízkych, aby sa im podarilo aspoň trochu normálne žiť, aby v dokázali z tej rieky bolesti, kde časť z nich skočila s Tebou, vyjsť von..."

Na záver Tormová vyzýva mladých ľudí, aby sa nebáli zdieľať svoje bolesti a trápenia. Nie je hanba mať sa zle. Stále je veľa pekného a veľa ľudí, ktorí dokážu pomôcť aj v tých najtemnejších časoch. "Mrzí ma to... Kristína, ktorú si nepoznala," dodáva herečka na záver dojímavo.