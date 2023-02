Svetlo sveta uzreli drsné zábery Shakiry a Piquého matky: Snažila sa svoju nevestu umlčať?!

Shakira (46) i Gerard Piqué (36) sa s rozchodom vyrovnávajú po svojom, no iba jeden na tom ryžuje. Slová Kolumbijčanky „ženy už neplačú, ženy zarábajú“ v jej drsnej skladbe BZRP tak znejú viac než pravdivo.

Láme s ňou totiž všetky rekordy. Koľko hnevu však musela v sebe potláčať, aby to všetko teraz vychrlila na futbalistu, ale i jeho mamu? Jedenásťročný vzťah skončil v koši po tom, ako sa prevalila Piquého nevera s mladou Clarou Chiou Marti (23).

Od polovice vlaňajšieho roka tak Shakira nevie expartnerovi prísť na meno, výsledkom čoho bola jej rázna skladba venovaná futbalistovi. Hoci sa jej ostré slová snažil zosmiešniť, fanúšikovia ho za to takmer rozniesli v zuboch. Speváčka zrejme čakala podporu i od svokry Montserrat Bernabeu, s ktorou na verejnosti dobre vychádzala. Márne, mamička už odobrila synov vzťah s Clarou. Shakira to tak zrejme vôbec so svokrou nemala ľahké a vzájomný spor siaha hlbšie.

V jednom z rozhovorov speváčka otvorene priznala, že poslúchnuť radu svokry bola najhoršia chyba, akú kedy urobila. Nedávno sa tiež objavilo staré video, na ktorom sa obe ženy rozprávajú, no Montserrat zrazu schmatne svoju nevestu za tvár, akoby v snahe umlčať ju. O jej konaní však nech si už každý vytvorí vlastnú mienku.



Milenka trpí



Skladba BZRP Music Sessions #53 od svojho januárového vydania láme rekordy počúvanosti. Bodaj by nie, keď sa v nej Shakira obúva do Piquého i Clary, ktorá následkom toho údajne trpí záchvatmi úzkosti. Speváčka sa však zjavne tak skoro nechystá skončiť. Na včerajšie narodeniny, ktoré majú s Piquém v rovnaký deň, mala totiž vydať ďalšiu skladbu v spolupráci so speváčkou Karol G (31).

