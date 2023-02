Spoluatorka relácie Najvernejší Renáta Ďurišová otvorene: Keď si zadovážila psa, nepočúvala žiadne rady!

Ranáta Ďurišová je spoluautorkou námetu, kreatívnou producentkou a scenáristkou novej televíznej docureality Najvernejší, ktorú od konca januára prináša na obrazovky Jednotka RTVS. V rozhovore prezradila zákulisné informácie z natáčania a mnoho zaujímavého.

Ako vznikla idea priniesť tento formát na Slovensko?

Program Najvernejší sa viaže na môjho dnes už dobrého priateľa, dogkouča Juraja Ferka. Kedysi som písala texty pre časopis venovaný mamičkám. V jednom z rozhovorov som sa spýtala, s akým problémom sa po narodení dieťaťa potýkali. Odpovedali mi, že mali problém so psom, napríklad so žiarlivosťou, a pomohol im dogkouč Juraj Ferko. Prekvapilo ma to a napokon sme tomuto problému venovali značnú časť rozhovoru. Po jeho zverejnení sa do redakcie začali ozývať ďalšie mamičky s podobnými skúsenosťami, preto som sa rozhodla Juraja z čistej zvedavosti kontaktovať.

Čo vás presvedčilo priniesť reláciu, kde bude hlavným protagonistom práve on?

Po niekoľkých rozhovoroch s Jurajom som si sama ako absolútny nepsičkár zadovážila psa. Všetky jeho rady pri výbere plemena som neposlúchla a sama som potrebovala Jurajovu pomoc, pretože môj francúzsky buldoček Nero sa stal nielen naším členom rodiny, ale aj jej hlavným direktorom a režisérom.

Páčilo sa mi, ako sme riešili konkrétne problémy, a keď som neskôr začala premýšľať nad vhodným formátom, nechcela som na obrazovky priniesť obsah, ktorý si vie človek vyhľadať na internete. Mali by to byť konkrétne problémy reálnych ľudí a práca Juraja Ferka, autenticky prenesená na televíznu obrazovku. A takýto formát spĺňala jedine docureality. Keď som si bola istá, oslovila som Martina Hauptvogela z MediaJet Group, ktorý mi dal dôveru a tím, s ktorým sme formát dovyvinuli na slovenské špecifikum.

Aký odkaz si divák z relácie odnesie?

Divák si uvedomí, že pes je súčasťou nášho života, a to od takých psov, ktoré pomáhajú a majú pracovné či terapeutické využitie, až po také, ktoré sa pre majiteľov stali každodenným problémom, pretože k nim začali pristupovať ako k ľuďom. V druhom prípade to divákom prinesie veľa inšpirácie, nastaví zrkadlo ich prístupu a ponúkne efektívne možnosti riešenia. Juraj dokáže jednou vetou naformulovať jasné a funkčné pravidlo, vďaka ktorému sa človeku rozsvieti pomyselná žiarovka a sám seba sa opýta, ako je možné, že na takú jednoduchú vec doposiaľ neprišiel sám.

