Dara Rolins odhalila zákulisné pikošky svojho koncertu: Technický problém mohol všetko pokaziť!

Najväčší koncert môjho života! Tak zneli pútače na oslavu 50. narodenín speváčky Dary Rolins. Tá pripravila pre svojich fanúšikov šou plnú svetelných efektov, dokonalých kostýmov, známych hitov a nečakaných prekvapení. Pozrite sa, ako to vyzeralo v zákulisí pár minút pred vypuknutím.

Speváckej dive sa za dva mesiace podarilo zostaviť šou, na akú sa iní umelci pripravujú celý rok. Spolu s 320-členným realizačným tímom nacvičila koncert svetovej úrovne, ktorý odpálila v pražskej O2 aréne. Zaujímavosťou je, že fanúšikovia mohli pozerať zábery z minulosti aj rôzne laserové efekty na najväčšej LED stene v histórii tohto priestoru, ktorá mala 22 metrov. „Ani Madonna takú nemala,“ povedal Leoš Mareš.



Neverila si



Práve český moderátor Daru prehovoril na koncert jej života. „Nápad nevznikol v mojej, ale práve v Leošovej hlave. Bolo to na spomienkovom koncerte na počesť Karla Gotta, kde som s jeho dcérou Charlottkou spievala legendárne Zvonky štěstí. Nasadil mi tam tzv. brouka do hlavy a neprestal ma tým nápadom bombardovať, až kým som nepovedala, že do toho idem. Nikdy som nemala ambíciu vypredať O2 arénu, mala som z nej, z tej jej veľkosti veľký rešpekt. Vždy som hovorila, že radšej plný klub než poloprázdny štadión. Priznám sa, že som v tomto smere bola omnoho skromnejšia než všetci okolo mňa, ktorí nepochybovali o tom, že to vypredám. No a teraz, po tom dokonalom zážitku, som šťastná, že mali pravdu,“ hovorí Dara, ktorá lístky vypredala za neuveriteľných šesť dní.

Uplynulú sobotu sa v Prahe zišlo kvôli speváckej dive vyše 18-tisíc ľudí. Keď speváčka Tina, ktorá bola hostkou, na koncerte poprosila publikum, aby zakričali najskôr Česi a potom Slováci, jasne bolo počuť, že rodáci Dary majú prevahu. „Ten pocit, že sa na jednom mieste zídu tisíce ľudí len kvôli vám, je neskutočný. Človeku by sa mohla z ,hviezdnosti‘ pekne zamotať hlava, s tým som našťastie nikdy problém nemala, takže som aj naďalej nohami pevne na zemi. I keď priznávam, že v ten večer som sa vznášala pár centimetrov nad zemou,“ hovorí so smiechom.