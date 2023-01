Brendan Fraser začínal ako sexsymbol, dnes je všetko inak: Dojemné slová herca o telesnej premene

Brendan Fraser sa na začiatku milénia zjavil v Hollywoode ako svalnatý mladík, po ktorom túžili milióny žien aj mužov. Po pár rokoch náročného filmovania však začal trpieť depresiami a kvôli antidepresívam neskôr aj výrazne pribral.

Keď sa po rokoch strávených v ústraní k herectvu vrátil, mal strach z toho, ako budú ľudia jeho výraznú fyzickú premenu vnímať. Pomohla mu však rola morbídne obézneho muža vo filme Veľryba. A tak teraz hovorí: „Zmieril som sa s tým, ako vyzerám.“

Brendan bol za rolu vo Veľrybe nominovaný na Oscara. Režisér Darren Aronofsky v ňom upozorňuje na krízu obezity v USA a ukazuje, aké problémy môže nadváha pôsobiť nielen zo zdravotného, ale aj sociálneho hľadiska.

„Viem, že ma to priviedlo do stavu, keď som sa potreboval stiahnuť do ústrania. A to som urobil. Som teraz starší, nevyzerám tak ako vtedy a ani po tom netúžim. A som rád, že práca, ktorú môžem robiť, vychádza z emocionálnej reality, ktorá nie je mojím vlastným životom, ale je to realita, s ktorou sa môžem silne stotožniť,“ zveril Fraser denníku The Telegraph.

Brendan vidí svoje najväčšie šťastie v rodine. „Mám tri deti, viem, čo to znamená mať v živote lásku, ktorú som potreboval, a nemám si čo dokazovať. Jeden film robíte pre zábavu, druhý pre peniaze, tretí pre prestíž, a keď máte šťastie, tak sa vám podarí natočiť aspoň jeden z nich. A to, že sa môžem podieľať na filme, ktorý snáď zmení niektoré srdcia a predsudky o váhe, ma napĺňa,“ dodal Fraser.