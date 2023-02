Braňo Mojsej v úprimnej spovedi o alkoholizme a pomoci ostatným: Pre závislých som niečo ako navigácia

Priznáva, že dostať sa z bludného kruhu závislosti mu pomohla láska vo všetkých svojich podobách. Láska k milovanej osobe, rodine i k hudbe. Boli časy, keď sa hudobník Braňo Mojsej (54) podľa vlastných slov verejne prezentoval iba kvôli peniazom. Nemilo sa preslávil alkoholovými excesmi.

Odkedy abstinuje, tvorí a koncertuje s čistou hlavou a prekvapivo pomáha ako laický terapeut pri liečbe alkoholovej závislosti.



Máte po dlhoročnej konzumácii alkoholu zdravotné následky?

V prvom roku abstinencie sa mi ešte objavovali výkyvy nálad. Tam je potom potrebné krátkodobé, zhruba týždňové užívanie liekov. Potrápili ma i problémy pohybového ústrojenstva, telo je ako keby stuhnuté, treba sa rozhýbať a športovať. Po roku, roku a pol tieto komplikácie odzneli úplne.

Teraz viem sám, čomu sa vyhnúť, ako si nastaviť myslenie, spoznal som sa a prijal pravdu o sebe. Neraz treba ísť ďalej aj cez veľkú bolesť, no ono to prejde. Trvá sto dní, kým sa človek odstrihne od všetkého toho sajrajtu v tele a otvoria sa mu dvere do života bez návykových látok. A to je, poviem vám, celkom iná šálka kávy. Človek je odrazu slobodný, rozhoduje sám o sebe, nie alkohol za neho. Každý, kto abstinuje, vie, o čom hovorím...

Do mesačnej výzvy Suchý február, pri ktorej človek môže vyskúšať, či zvládne na jeden mesiac vysadiť alkohol, sa zapája čoraz viac Slovákov. Čo hovoríte na aktivity tohto typu?

Všetko, čo vedie k tomu, aby sa človek zamyslel nad svojou konzumáciou alkoholu, má určite význam. Ja som však človek, ktorý nemá rád šablónovité správanie a vychodené cesty podľa kritérií, ktoré určil niekto na druhom konci sveta a všetci ich húfne nasledujú. Je to ako opičiť sa po niekom, zneužívať niečí nápad, myšlienku, ale dobre, dajme tomu...

Tu by som rád zdôraznil podstatnú vec. Suchý február sa týka zdravej populácie a ľudí, ktorých sa závislosť od alkoholu žiadnym spôsobom nedotkla. Ja som človek závislý od alkoholu, dlhodobo abstinujem, v súčasnosti som v piatom roku abstinencie. Mňa, ako aj ľudí v mojej komunite, sa táto výzva netýka. Pre nás je abstinencia doživotnou cestou. Slováci sú však špecifický národ a mám pocit, že do veľkej miery sú ochotní akceptovať Suchý február len 29., 30. a 31. februára. Rozumieme sa... (úsmev)