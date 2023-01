Martina Zábranská žiari: Odštartovalo asi najkrajšie obdobie môjho života! Byť zaľúbená je super

Široká verejnosť spoznala Martinu Macu Zábranskú (28) minulý rok na jar, keď sa objavila ako moderátorka tanečnej šou Let’s dance. Už predtým však mala za sebou niekoľko úloh v seriáloch a vo filmoch. Televízia Markíza na ňu stavila znovu a ponúkla jej hlavnú postavu v dennom seriáli Mama na prenájom, kde hrá po boku Adama Bardyho.

Minulý rok ste sa dostali do povedomia mnohých Ľudí. Ako by ste ho zhodnotili?

Mala som naozaj veľmi veľa práce. Rok 2022 nebol veľmi šťastný, najmä ohľadom toho, čo sa dialo vo svete, to mi asi dáte za pravdu. Čo sa však týka môjho osobného života, som až prekvapená, pretože tam bol, naopak, veľmi priaznivý. Našla som lásku, od minulého roka žijem vo veľmi peknom vzťahu a prekvitala mi aj práca. Naozaj sa mi odštartovalo asi najkrajšie obdobie môjho života.

Dávate si na začiatku roka nejaké predsavzatia?

Kedysi som si zvykla dávať predsavzatia, ale každé som priviedla k úspešnému zlyhaniu, takže sa už snažím nedávať si ich. Jedno som si predsa len dala a povedala som si, že budem žiť šťastne bez ohľadu na to, čo to bude znamenať. Nemám tým na mysli nejakú chamtivosť alebo to, že budem šťastná na úkor iných. Budem sa viac počúvať, vnímať sa a chcem na seba viac myslieť. Som toho názoru, že ak je človek vnútorne sám šťastný, tak je schopný urobiť šťastnými aj iných. To je moje celoživotné predsavzatie.

Ako ste spomínali, stihli ste sa aj zaľúbiť. Vaším partnerom je český herec Jiří Dvořák.

Na úvod cítite vždy motýliky v bruchu a občas sa prichytíte, že uvažujete ako úplný magor. (smiech) Byť zaľúbená je super, veľmi mi vyhovuje, že si naozaj rozumieme, vieme sa porozprávať na každú tému, vzájomne sa počúvame. Jirko je úžasný partner a hlavne nekonfliktný, tak nám všetko klape. Je tiež herec, ktorý je rovnako vyťažený ako ja, tak v sebe veľakrát nájdeme vzájomné pochopenie. Asi nik ma nevie pochopiť tak ako on.

