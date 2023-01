Zamilovaný Bezdeda: Ivana už nie je žiadna priateľka! Spevák prezradil detaily o svadbe s mladou kráskou

Zamilovaný, zasnúbený a čoskoro aj ženatý. Spevák Tomáš Bezdeda (37) v krásnej Ivane (23) našiel lásku svojho života a hoci sú spolu len od minulého roka, reč je už celkom vážne o svadbe a dokonca deťoch.

Samozrejme, nezabúda ani na svoje pracovné aktivity, pričom po roku sa opäť rozhodol vykročiť zo svojej komfortnej zóny a pre cas.sk moderovať livestream zo šou Let’s Dance.

Tomáš, tak ako si nažívate so svojou priateľkou?

Počkať, to nie je žiadna priateľka! Vraj si na to musím dávať veľký pozor, lebo to už je snúbenica. Trošku si zvykám a bojím sa, keď to raz bude manželka, že si budem musieť zase zvykať. Všetko je v poriadku, sme zdraví, baví nás to a teším sa z toho, že som stretol lásku svojho života.

Hovoríte o manželstve. Kedy?

(smiech) Keďže sme sa zasnúbili, hovorí sa, že do roka a do dňa a nechceme to porušiť... Tak­že myslím, že čoskoro. Tento rok.

Takže to už je vo fáze veľkých príprav?

Občas sa o tom porozprávame, že čo a ako, ale nejako veľmi to nepreháňame. Ja s tým problém nemám, priateľka... Teda snúbenica s tým tiež nemá problém, milujeme sa a to je to najpodstatnejšie. Samozrejme, keď bude svadba, nebudeme sa za to hanbiť, normálne to priznáme, podelíme sa o to. Ale chvíľu to má ešte čas.

