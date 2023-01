Hviezdil vo filmoch, teraz bez stopy zmizol: Ako pokračuje pátranie po hercovi? Nevyzerá to dobre...

Kalifornské úrady uviedli, že nenašli žiadne dôkazy o tom, kde sa Julian Sands nachádza. A to ani dvanásť dní po tom, čo sa stratil. Britský herec (65) zmizol 13. januára počas turistiky v oblasti Baldy Bowl v pohorí San Gabriel, severne od Los Angeles, odvtedy po ňom nie je ani stopy.

Oddelenie šerifa okresu San Bernardino uviedlo, že sa uskutočnili "početné" pozemné a letecké pátracie akcie, píše BBC. Šerifovo oddelenie však uviedlo, že pátranie bude pokračovať, "ak to počasie a pôdne podmienky dovolia". Hovorca ministerstva pre tlačovú agentúru PA povedal, že pozemné pátranie vo vyšších nadmorských výškach, v ktorých sa ešte bude hľadať, stále nie je možné vzhľadom na poveternostné podmienky.

Oddelenie šerifa okresu San Bernardino uviedlo, že za posledné štyri týždne reagovali na viac ako tucet telefonátov z vrchu Mount San Antonio, ktorý je miestne známy ako Mount Baldy. Varovali turistov, aby sa „nepribližovali“ k tejto oblasti a dodalo, že je to „extrémne nebezpečné“, a to aj pre skúsených turistov.

Minulý týždeň bolo auto Sandsa nájdené vedľa miesta, kde bol údajne nezvestný. Jeho rodina poďakovala úradom za ich úsilie a začiatkom tohto týždňa tiež povedali, že ich „hlboko dojal“ „príliv lásky a podpory“, ktorý dostali.

Julian Sands, ktorý sa narodil v Yorkshire, sa objavil v desiatkach filmov a televíznych relácií, no celosvetovú slávu mu priniesla až hlavná úloha v britskom filme A Room With A View z roku 1985. Žije v severohollywoodskej štvrti Los Angeles so svojou manželkou, spisovateľkou Evgeniou Citkowitzovou. Majú dve deti.

Predtým bol ženatý so Sarah Sands, bývalou redaktorkou programu Today na BBC Radio 4, s ktorou má syna. Sands v minulosti hovoril o svojej láske k turistike a horolezectvu.