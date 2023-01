Jasmina otvorene o tom, čo iné zatajujú: Takto sa to robí! Hviezdne krásky by si mali brať príklad

Krásna moderátorka Jasmina Alagič je obľúbená aj vďaka svojej bezprostrednej a otvorenej balkánskej povahe. Taktiež patrí k nemnohým hviezdam, ktoré sa u nás nehanbia priznať estetické zákroky.

Jasmina si zakladá na svojom stopercentnom výzore. Ten je zároveň aj jej pracovným nástrojom, veď ako moderátorka musí na podujatiach žiariť. Tam, kde sympatickej balkánskej krásavici nenadelila príroda, si však dokáže pomôcť aj inak. A vôbec sa za to nehanbí!

V 21. storočí majú ženy k dispozícii množstvo skrášľovacích procedúr. Nie je hneď treba líhať si pod nôž. Mnoho šoubiznisových krások teda stojí pred dilemami a mnoho z tých, ktoré volaniu estetickej medicíny podľahnú, má pocit, že by im priznanie uškodilo. Jasmina má však opačný názor a rozhodla sa pre maximálne otvorený prístup. Nespornou výhodou jej stratégie je, že takto sa vyhne neželaným "odhaleniam" a situáciu má vo vlastných rukách.

Najnovšie sa fanúšikom prihovorila z Inštitútu estetickej medicíny v Pezinku. "A čo si idem dať robiť? Neviem. Niečo, ak presvedčím pani doktorku," prezradila brunetka. "Ale, samozrejme, všetko priznám, pretože s tým nemám problém, robím to tak vždy a vždy to tak budem robiť. Vždy, keď sa nechám akokoľvek upraviť, tak to budete vedieť!"

Jasmina svoj deň nazvala "beauty sado-maso day". "Ja už to mám za sebou a Gábinka sa teraz pichá," komentovala Alagič procedúru, ktorú podstúpila aj s kamarátkou.

