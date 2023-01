Skvelá správa pre fanúšikov: Madonna oznámila veľkú novinu, takto oslávi 40 rokov hviezdnej kariéry!

Americká kráľovná popu Madonna ohlásila turné, ktoré má byť oslavou jej viac ako 40-ročnej hviezdnej kariéry.

Koncertná šnúra s názvom Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné) odštartuje 15. júla v kanadskom Vancouveri. Zo Severnej Ameriky sa speváčka presunie do Európy 14. októbra na koncert v Londýne a turné sa skončí 1. decembra v Amsterdame. Vstupenky majú byť čoskoro v predaji.

Organizátori uviedli, že turné prevedie fanúšikov Madonninou "umeleckou cestou naprieč štyrmi desaťročiami a vzdá úctu mestu New York, kde sa jej hudobná kariéra začala". Madonna zavíta do 35 miest, pričom v New Yorku a Paríži vystúpi dvakrát.

"Som nadšená, že môžem zaradiť čo najviac piesní a dúfam, že svojim fanúšikom ponúknem šou, na ktorú čakali," uviedla 64-ročná ikona, ktorá je najpredávanejšou ženskou hudobnou umelkyňou všetkých čias. Medzi jej najväčšie hity patria La Isla Bonita, Material Girl alebo Like a Prayer.