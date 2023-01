Kvôli sexuálnym škandálom zmizol z filmových plátien: Herec sa po rokoch znovu prihovoril divákom!

Americký herec Kevin Spacey si v pondelok (16.1.) večer prevzal v talianskom Turíne cenu za celoživotné dielo. Na ceremónii zároveň predniesol prejav, ktorý bol jeho prvým verejným vystúpením od roku 2017, keď jeho filmovú kariéru zmarili obvinenia zo sexuálneho zneužívania.

TASR o tom informuje na základe utorňajších správ agentúry AP a stanice Sky News. Spacey pri preberaní ceny poďakoval talianskemu Národnému múzeu kinematografie v Turíne, ktoré mu predmetnú cenu udelilo, za to, že malo odvahu pozvať ho na ceremóniu. Rovnaké ocenenie v minulosti získali napríklad aj svetoznáme talianske herečky Isabella Rosselliniová či Monica Bellucciová, ako aj režisér Dario Argento.

Spacey v Turíne tiež viedol hodinový filmový kurz (tzv. master class) a uviedol premietanie amerického filmu Americká krása z roku 1999, za úlohu v ktorom získal svojho druhého Oscara. Všetky tieto podujatia boli vypredané, približuje AP.

Pri preberaní ceny, ani počas zmieneného kurzu sa 63-ročný Spacey priamo nevyjadril k obvineniam zo zneužívania, ktoré zastavili jeho kariéru. Ocenil však lojalitu svojich priaznivcov a za podporu poďakoval aj svojmu manažérovi Evanovi Lowensteinovi, ktorého nazval bratom, "akého nikdy nemal". "Obrovskú vďaku" tiež vyslovil talianskemu režisérovi Francovi Nerovi za to, že ho obsadil do svojho najnovšieho filmu The Man Who Drew God, ktorý sa natáčal v Turíne a tento týždeň bude mať premiéru v Ríme.