Pravý dôvod smrti Lisy Marie Presley vás dojme: Veľmi smutné, čím si hviezda prešla

Speváčka Lisa Marie Presleyová sa nedokázala spamätať zo smrti svojho syna Benjamina, ktorý si vo veku dvadsaťsedem rokov vzal život. Stalo sa tak pred 2 a pol rokmi. Dcéra Elvisa Presleyho touto stratou po celý čas trpela, čo oslabovalo zdravie jej srdca.

Podľa kardiológov je „zlomené srdce“ skutočná diagnóza, ktorá môže viesť aj k úmrtiu. Presleyová zomrela na zlyhanie srdca náhle vo veku päťdesiatštyri rokov.

Benjamin Keough spáchal samovraždu v júli 2020. Skonzumoval väčšie množstvo alkoholu a drog a zastrelil sa. „Všetci sme boli v šoku, že sa to stalo. Zlomilo jej to dušu a zlomilo jej to srdce,“ zverila kamarátka Presleyovej denníku The Mirror.

Lisa Mária vraj posledné dva roky žila dennodenne v plači a žiali. Syna Benjamina pochovala vedľa jeho starého otca Elvisa v Gracelande. Benjamina mala z manželstva s hudobníkom Dannym Keoughom.

V auguste o bolesti nad jeho stratou napísala: „Pretože od smrti syna pred dvoma rokmi žijem v desivej realite neúprosného zovretia, napadlo mi, že sa podelím o niekoľko vecí, ktoré si treba uvedomiť v súvislosti so zármutkom. Smútok je niečo, čo si so sebou budete musieť niesť po zvyšok života. Neprenesiete sa cez to a nepôjdete ďalej, bodka.“

S Dannym Keoughom mala aj dcéru Riley, ktorá matku prežila.