Nízlová a Kolárovský na pľaci pri točení videoklipu: Pohreb, otvorená rakva a... To vážne, Veronika?!

Nie je tajomstvom, že Matúš Kolárovský (22) a Veronika Nízlová (36) pár netvoria. Dobré vzťahy sa ale snažia udržiavať kvôli ich malej dcérke (1). To potvrdili aj tento týždeň, kedy uzrel svetlo sveta Matúšov videoklip, v ktorom sa blysla Veronika aj Nea. Čo sa v ňom deje ale možno nazvať tak trochu zvláštnym.

Prvýkrat vzbudilo vlnu pochybností, keď sa Veronika a Matúš ocitli na spoločnom výlete v Tatrách v decembri minulého roka. Aj keď to vyzeralo, že majú k sebe opäť blízko, Kolárovský to napokon zmietol zo stola. Novému Času priznal, že pravda je niekde úplne inde: „My sme nikdy neboli úplne spolu. Vzťahy máme dobré a teraz je to najlepšie, ako to je. Udržujeme vzťahy pre nás, aby malá videla, že sme v pohode, ale nie je to medzi nami tak, ako sa šušká,“ povedal vtedy.

Tentokrát sa rodina spolu stretla pri úplne inej príležitosti. Dôvodom bolo natáčanie klipu ku piesni Matúša Kolárovského s názvom "Už navždy". Súčasťou komparzu bola aj Veronika a ich prvorodená dcérka. Celý klip má však veľmi zvláštny nádych. Twiinska s Neou totiž stojí nad hrobom Matúša alias Yaela!

Čo sa deje ďalej a akú úlohu dcérka "stvárnila" sa už presvedčte na vlastné oči.