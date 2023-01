Slovenský raper sa môže pochváliť mimoriadnou spoluprácou: Chystá song so Snoop Doggom!

Nie je prvý komu sa podarilo nadviazať spoluprácu s legendou hip hopu. V roku 2014 sa tým mohol pochváliť aj Tomi Popovič, kedy so Snoop Doggom (51) natočil videoklip. Teraz však ide o niekoho iného.

Komu sa tento úspech podaril? Raper Michael Kmeť, známy pod alteregom Separ na svojom Instagrame oznámil túto radostnú správu len nedávno. "Tento rok som oslávil 36 rokov a bol to zatiaľ najúspešnejší rok môjho života..." napísal raper.

Tento rok sa podarilo okrem predaja merchu Separovi začať vyrábať vlastný rum. Okrem toho rozbehol aj spoluprácu s benzínovými pumpami, vďaka ktorej navrhol svoje vlastné bagety. S raperovou podobizňou boli dokonca v roku 2022 vyrobené aj pamätné bankovky. "Ďakujem, že mám zdravú rodinu, že dostávam lásku, že mám okolo seba dream team a že robíme kroky, ktoré menia hru!" vyjadril Michael Kmeť.

Najväčšiu "bombu" ale oznámil až na záver: "Posledná fotka tohoto postu je taká, že odložím si to tu kým ten album nevyjde, lebo to je že..." Fotografiu, ktorou oznámil spoluprácu so Snoop Doggom nájdete vo fotogalérii.